Έβρος έως Ευρώπη: Πώς δρούσε το κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Ανάμεσα στους συλληφθέντες 21χρονη Ελληνίδα

Πολυμελής εγκληματική οργάνωση που διακινούσε παράνομα μετανάστες από τον Έβρο προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρθρώθηκε ύστερα από πολύμηνη διεθνή αστυνομική έρευνα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, εισπράττοντας από 2.000 έως 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των αστυνομικών Αρχών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας, με τη συνδρομή της «EUROPOL» και του «SELEC».

Στο πλαίσιο των ταυτόχρονων ερευνών σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία συνελήφθησαν επτά άτομα, μεταξύ των οποίων έξι υπήκοοι Συρίας και Αιγύπτου και μία 21χρονη Ελληνίδα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας 44χρονος Σύρος, ο οποίος φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η δικογραφία αφορά συνολικά 13 άτομα. Τρία μέλη βρίσκονται ήδη στη φυλακή για παρόμοια αδικήματα, ενώ ακόμη τρία αναζητούνται.

Το κύκλωμα μετέφερε παράνομα μετανάστες από τα ελληνοτουρκικά σύνορα του Έβρου προς τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας κυρίως οχήματα από τη Βουλγαρία αλλά και κλεμμένα αυτοκίνητα από την Ελλάδα. Ως οδηγοί χρησιμοποιούνταν αλλοδαποί που εισέρχονταν προσωρινά στη χώρα αποκλειστικά για τις μεταφορές, ώστε να δυσχεραίνεται η ταυτοποίησή τους.

Οι διακινούμενοι φιλοξενούνταν προσωρινά σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια κρύβονταν σε χώρους μεταφοράς εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών, με τελικό προορισμό άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό συνθήκες που, σύμφωνα με τις Αρχές, έθεταν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα.

Τουλάχιστον 12 μεταφορές και κατασχέσεις

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι από τον Φεβρουάριο του 2026 έως σήμερα η εγκληματική ομάδα πραγματοποίησε τουλάχιστον 12 μεταφορές μεταναστών.

Κατά τις έρευνες σε δέκα κατοικίες σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόφια κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, ταξιδιωτικά έγγραφα και δελτία αιτούντων διεθνή προστασία που ανήκαν σε άλλα πρόσωπα, 980 ευρώ σε μετρητά, καθώς και δύο κάμερες ασφαλείας που χρησιμοποιούνταν για αντιπαρακολούθηση.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ.