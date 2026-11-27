Αντιμέτωποι με τον εφιάλτη της κατεδάφισης βρίσκονται οι ιδιοκτήτες μιας οικογενειακής επιχείρησης επιπλοποιίας στην Εύβοια, η οποία λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1985.

Η εντολή που έχει δοθεί προβλέπει την κατεδάφιση του κτιρίου έως τις 15 Ιανουαρίου 2027, προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες κατασκευής της παράκαμψης Χαλκίδας – Ψαχνών, του σημαντικού οδικού έργου που θα συνδέει την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας με τα Ψαχνά.

Για τους ιδιοκτήτες, ωστόσο, η αντίστροφη μέτρηση για την κατεδάφιση σηματοδοτεί τον κίνδυνο να χαθούν οι κόποι μιας ζωής, αλλά και να βρεθούν χωρίς εισόδημα πέντε οικογένειες που βιοπορίζονται από τη λειτουργία της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες, η αξία της επιχείρησης αγγίζει το 1,5 εκατ. ευρώ, την ώρα που η αποζημίωση για την απαλλοτρίωση ανέρχεται σε περίπου 350.000 ευρώ. Επιπλέον 150.000 ευρώ εκτιμούν ότι θα λάβουν μετά την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών, στις οποίες έχουν προσφύγει και οι οποίες ενδέχεται να διαρκέσουν χρόνια.

Προσφέρονται να πληρώσουν για τη νέα χάραξη

Οι ιδιοκτήτες ξεκαθαρίζουν ότι δεν επιθυμούν να σταθούν εμπόδιο στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου υποδομής για την Εύβοια. Ζητούν, όμως, να εξεταστεί η δυνατότητα τροποποίησης της χάραξης στο συγκεκριμένο σημείο, υποστηρίζοντας ότι ο δρόμος μπορεί να διέλθει από έκταση του Ελληνικού Δημοσίου, στην οποία δεν υπάρχουν κατοικίες ή άλλα κτίσματα.

Μάλιστα, έχουν γνωστοποιήσει στο αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την πρόθεσή τους να αναλάβουν εξ ολοκλήρου το κόστος της νέας μελέτης, αλλά και να παραχωρήσουν δωρεάν εκτάσεις ιδιοκτησίας τους.

«Προτείναμε να αναλάβουμε εμείς το κόστος της νέας μελέτης χάραξης καθώς και να παραχωρήσουμε, χωρίς αντίτιμο, τέσσερα αγροτεμάχια που βρίσκονται στην κατοχή μας, προς διευκόλυνση της νέας χάραξης. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση», αναφέρει η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, Ευαγγελία Ρόγκα.

Με την προθεσμία της 15ης Ιανουαρίου να πλησιάζει, οι ιδιοκτήτες απευθύνουν ύστατη έκκληση στους αρμόδιους φορείς να εξετάσουν την πρότασή τους, ώστε να μη χρειαστεί να μπει λουκέτο σε μια επιχείρηση με ιστορία 26 ετών. Αυτό που ζητούν είναι να συνυπάρξουν, ένα σημαντικό έργο ανάπτυξης για την Εύβοια και μια παραγωγική επιχείρηση από την οποία ζουν πέντε οικογένειες.