Εξαφάνιση 11χρονης στη Γαλλία: Εντοπίστηκε σορός που πιθανόν να ανήκει στην ανήλικη

Έξι ημέρες μετά την εξαφάνιση της 11χρονης Λιχάνα στη Φλεράνς κοντά στην Τουλούζη, οι αστυνομικοί που διεξάγουν έρευνες εντόπισαν τη σορό ενός ατόμου κοντά στην πόλη. Αν και οι εξετάσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του πτώματος, ο βασικός ύποπτος, στενός φίλος της οικογένειας, έχει ήδη παραπεμφθεί επισήμως στη Δικαιοσύνη.

Ειδικότερα, η σορός που μοιάζει να ανήκει σε ένα μικρό κορίτσι εντοπίστηκε σε ένα γεωργικό εργοστάσιο, πρώην σιλό σιτηρών που έχει σφραγιστεί για περισσότερα από 15 χρόνια, κοντά στο χωριό Τουρενκέτ.

Υπενθυμίζεται πως, τα ίχνη του ανήλικου κοριτσιού έχουν εξαφανιστεί από την Παρασκευή 29 Μαΐου, με ολόκληρη τη Γαλλία να παρακολουθεί με αγωνία την υπόθεση. Εκείνη την ημέρα, η 11χρονη δεν επέστρεψε στο σπίτι της μετά το τέλος των μαθημάτων της στο γυμνάσιο όπου φοιτούσε.

Σύμφωνα με τον πατέρα της, το κορίτσι εθεάθη για τελευταία φορά γύρω στις 3 το μεσημέρι, καθισμένο στη σκιά πάνω σε ένα πεζοδρόμιο κοντά στο σχολείο.

Τη στιγμή της εξαφάνισής της φορούσε μαύρο σορτς και ένα ασπρόμαυρο ριγέ αμάνικο μπλουζάκι. Οι γονείς της χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να αναδημιουργήσουν ψηφιακά την εμφάνισή της όταν απηύθυναν έκκληση για πληροφορίες προς τους κατοίκους Περισσότεροι από 170 χωροφύλακες κινητοποιήθηκαν, ερευνώντας μια περιοχή ακτίνας 10 έως 20 χιλιομέτρων γύρω από την πόλη.

«Φύλλο και φτερό» οι κάμερες στη γύρω περιοχή

Από τις πρώτες ώρες της έρευνας, το υλικό από κάμερες ασφαλείας οδήγησε τους αστυνομικούς στην ταυτοποίηση ενός προσώπου που ανήκε στον στενό κύκλο της οικογένειας. Η μαθήτρια είχε καταγραφεί να επιβιβάζεται στο όχημα του 41χρονου Ζερόμ Μπαρελά. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο ίδιος, σε καταθέσεις που οι ερευνητές χαρακτήρισαν «ασυνεπείς», άφησε το παιδί, έπειτα από δικό του αίτημα, κοντά στη δημοτική πισίνα της πόλης.

Η μητέρα της δήλωσε στο BFM TV: «Της έφερνε κάθε μέρα κάποιο σνακ. Αν επρόκειτο για κάποιον που γνώριζε, τότε ναι, θα μπορούσε να μπει στο αυτοκίνητό του αν της πρότεινε να τη μεταφέρει στο σπίτι».

Ο 41χρονος κατηγορήθηκε σύντομα για απαγωγή και παράνομη κράτηση ανηλίκου και προφυλακίστηκε. Ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και επέλεξε να τηρήσει σιωπή. Ωστόσο, το παρελθόν του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Πριν από την άσκηση της συγκεκριμένης δίωξης, είχε βρεθεί τρεις φορές αντιμέτωπος με καταγγελίες για βιασμό ή σεξουαλική επίθεση, παρότι το ποινικό του μητρώο παρέμενε λευκό. Επιπλέον, την Τετάρτη 3 Ιουνίου είχε κατατεθεί εναντίον του νέα καταγγελία για βιασμό ανηλίκου.

Με αφορμή τις αποκαλύψεις αυτές, ο δήμαρχος της Φλεράνς,Γκρεγκορί Μπομπατό, κατήγγειλε «δεκαετίες περικοπών που έγιναν εις βάρος κρίσιμων τομέων, όπως η υποστήριξη των θυμάτων και η ταχύτητα με την οποία θα έπρεπε να κινούνται οι διαδικασίες όταν εμπλέκονται παιδιά».