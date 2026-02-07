Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Επιβεβαιώθηκε το ταξίδι στη Γερμανία – Τι φοβάται η οικογένεια

Η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα Λομτέφ παραμένει ανοιχτή και γεμάτη σκοτεινά σημεία, με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ » να συνεχίζει την έρευνα και τις εξελίξεις να μεταφέρονται πλέον στη Γερμανία.



Νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η ανήλικηταξίδεψε αεροπορικώς με πτήση της Lufthansa, ενώ η οικογένειά της διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες περί αδράνειας, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια του παιδιού.

Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Η εκπομπή βρέθηκε για ακόμη μία φορά στην Πάτρα, όπου μίλησε με τον δικηγόρο της οικογένειας, Τηλέμαχο Μπενετάτο, ο οποίος ξεκαθάρισε τη θέση των γονέων απέναντι στα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες.

«Αναγκάζομαι να αντικρούσω πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Ακούγεται ότι οι γονείς δεν εμφανίστηκαν, ότι δεν έκαναν τίποτα, ότι δεν πήγαν καν στη Γερμανία. Αυτό είναι ψευδές. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό και συνεχίζουν να το κάνουν», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, οι γονείς της Λόρα έχουν μεταβεί δύο φορές στην Αθήνα, πραγματοποιώντας έρευνες σε ξενοδοχεία και περιοχές του Ζωγράφου, προσπαθώντας να συνδράμουν τις Αρχές.

Η μητέρα της Λόρα μιλά για τις έρευνες

Στην εκπομπή προβλήθηκε και δήλωση της μητέρας της ανήλικης, η οποία περιέγραψε τις προσπάθειες που έχουν γίνει, «πήγαμε στο σημείο που τη δείχνουν οι κάμερες στου Ζωγράφου, αλλά και σε άλλες περιοχές. Ψάξαμε σε σταθμούς, στο αεροδρόμιο, παντού, ακόμη κι αν δεν γνωρίζουμε καλά την Αθήνα», ανέφερε.

Επιβεβαιωμένο το ταξίδι στη Γερμανία

Ο κ. Μπενετάτος αποκάλυψε ότι ο πατέρας της Λόρα ενημερώθηκε απευθείας από τη Lufthansa, την προηγούμενη εβδομάδα, πως το παιδί του ταξίδεψε πράγματι προς τη Γερμανία – πληροφορία που επιβεβαιώθηκε επισήμως από τις ελληνικές Αρχές το πρωί της Τρίτης.



Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν η 16χρονη επιβιβάστηκε σε άλλη πτήση μετά τη Φρανκφούρτη, καθώς –όπως σημείωσε– οι γερμανικές Αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη σχετική απάντηση, ενώ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των αεροδρομίων διατηρείται μόλις για 48 ώρες.

«Πού να πάνε να τη βρουν;»

Ο δικηγόρος της οικογένειας απάντησε αιχμηρά σε όσους κατηγορούν τους γονείς ότι δεν αναζήτησαν τη Λόρα στο εξωτερικό:



«Πού ακριβώς να πάνε; Στη Φρανκφούρτη; Στο Βερολίνο; Στο Μόναχο; Να πάρουν ένα αεροπλάνο και να χτυπούν πόρτες χωρίς καμία ένδειξη; Ένα παιδί που θέλει να εξαφανιστεί, θα πάει σε γνώριμα μέρη;».



Όπως είπε, υπάρχει συνεργασία μεταξύ ελληνικών και γερμανικών Αρχών, ενώ γνωστοί της οικογένειας στο Αμβούργο έχουν ειδοποιηθεί να είναι σε εγρήγορση.

Οι φόβοι για βοήθεια από τρίτους

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον δικηγόρο, η 16χρονη είχε μαζί της μόλις μία αλλαξιά ρούχα και ελάχιστα χρήματα.



«Οι γονείς κατέθεσαν στην Ασφάλεια Πατρών ότι φοβούνται σοβαρά για το παιδί τους. Δεν είχε τα χρήματα για να επιβιώσει τόσες ημέρες στη Γερμανία, ούτε τα απαραίτητα προσωπικά αντικείμενα. Αυτό δείχνει ότι πιθανότατα κάποιος τη βοηθά. Αν έχει μπλέξει κάπου, αυτό πρέπει να διερευνηθεί άμεσα», κατέληξε.



Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τα ερωτήματα να είναι περισσότερα από τις απαντήσεις και τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά.