Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Το «παραθυράκι» στη Lufthansa που φαίνεται να εκμεταλλεύτηκε πριν ταξιδέψει

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από το Ρίο τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από τις 8 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τα οποία διαθέτει η αστυνομία, η Λόρα φαίνεται πως βρίσκεται στη Γερμανία ωστόσο άλυτο παραμένει το μυστήριο για το πώς ταξίδεψε μόνη της, ως ανήλικη, με αεροπορική εταιρεία.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το κορίτσι έφυγε από την περιοχή της Πάτρας με ταξί, έφτασε στου Ζωγράφου στην Αθήνα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στην Ομόνοια όπου και αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο σε ταξιδιωτικό γραφείο. Σε βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτεται φωτογραφία του εισιτηρίου της το οποίο φέρει το όνομά της αλλά και την πτήση η οποία αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό την Φρανκφούρτη, στις 17:35 το απόγευμα της 8ης Ιανουαρίου.

Ωστόσο, αν και το εισιτήριο είναι υπαρκτό, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως αν η Λόρα επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο.

Την ίδια ώρα, νέο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη Λόρα να επιβιβάζεται σε ταξί με προορισμό το αεροδρόμιο. Το περιστατικό καταγράφηκε στις 8 Ιανουαρίου, στις 11:46 το πρωί, όταν η ανήλικη βγήκε από ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια κρατώντας το εισιτήριό της. Δεν είχε μαζί της βαλίτσα, παρά μόνο μία τσάντα.

Ο οδηγός του ταξί, ανέφερε ότι η διαδρομή είχε δηλωμένο προορισμό το αεροδρόμιο μέσω εφαρμογής. Όπως αναφέρει, η μοναδική λέξη που του είπε η Λόρα ήταν «airport».

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, σύμφωνα με τον οδηγό, η Λόρα παρέμενε σιωπηλή στο πίσω κάθισμα. Κάποια στιγμή μίλησε για λίγο στο κινητό της, χαμηλόφωνα και στα ρωσικά. Στο τέλος της διαδρομής πλήρωσε με μετρητά και αποχώρησε χωρίς άλλη κουβέντα.

Το «κενό» με τις κάμερες στο «Ελ. Βενιζέλος»

Ωστόσο, περισσότερο μυστήριο για την εξαφάνιση προκαλεί ότι οι κινήσεις της δεν επιβεβαιώνονται από τις κάμερες ασφαλείας του αερολιμένα Αθηνών ενώ παράλληλα, η γερμανική αεροπορική εταιρεία με την οποία επρόκειτο να ταξιδέψει δεν δίνει στη δημοσιότητα τη λίστα επιβατών.

Σύμφωνα πάντα με το STAR, έπειτα από επικοινωνία με ανώτατα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του αεροδρομίου, τα δεδομένα από τις κάμερες ασφαλείας διατηρούνται για μόλις 10 ημέρες.

Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, το υλικό διαγράφεται αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι μετά τις 18 Ιανουαρίου δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμο καταγραφικό υλικό, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να μην μπορούν σήμερα να επιβεβαιώσουν μέσω καμερών αν η Λόρα εισήλθε στο αεροδρόμιο.

Φωτογράφισε το διαβατήριο της μητέρας της

Αξίζει να θυμίζουμε ότι από τις πρώτες ημέρες της εξαφάνισής της, είχε γίνει γνωστό ότι το νεαρό κορίτσι φερόταν να είχε πλαστογραφήσει το διαβατήριο της μητέρας της ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα με την ηλικία της.

Ωστόσο, στους όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει η γερμανική Lufthansa για το πώς ταξιδεύουν τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά διαμορφώνεται ένα άλλο σενάριο που εντείνει την πεποίθηση ότι η 16χρονης ταξίδεψε στη Γερμανία εκμεταλλευόμενη ένα «παραθυράκι».

Συγκεκριμένα, αναγράφεται συνιστάται ο ανήλικος επιβάτης να έχει μαζί του συμπληρωμένο το έντυπο για ασυνόδευτο παιδί, καθώς και φωτοαντίγραφο διαβατηρίου γονέα. Η διατύπωση αυτή, όπως επισημαίνεται, φαίνεται πως επιτρέπει σε ανηλίκους ηλικίας από 12 έως 17 ετών να ταξιδέψουν μόνοι τους, χωρίς να υπάρξει ουσιαστικό εμπόδιο.

Missing alert σε όλη τη Γερμανία

Την ίδια ώρα, το θρίλερ συνεχίζεται. Missing alert με το πρόσωπο της Λόρα έχει αναρτηθεί σε πολλές πόλεις της Γερμανίας, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη σε συνεργασία με τις ξένες Αρχές.

Σε ανακοίνωσή του το «Χαμόγελο του Παιδιού», υπογραμμίζει πως έχουν προκύψει σημαντικές πληροφορίες που αξιοποιούνται ενώ κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές που συνεχίζουν την αναζήτηση της 16χρονης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Για την εξαφάνιση της ανήλικης Λόρα Λομτέφ 16 ετών, έχουν προκύψει σημαντικές πληροφορίες οι οποίες αξιοποιούνται και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Οι προσπάθειες αναζήτησης και η κινητοποίηση συνεχίζονται, καθώς η ανήλικη δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, μέχρι να βεβαιωθούμε ότι είναι ασφαλής.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

«Όταν ειδοποιηθήκαμε, είχε ήδη φύγει στο εξωτερικό»

Στο εξωτερικό είχε διαφύγει η 16χρονη Λόρα όταν ενημερώθηκε η Αστυνομία για την εξαφάνισή της, όπως έκανε γνωστό η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε επίσημα στην Πάτρα στις 19:40 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται από την έρευνα, εκείνη την ώρα η Λόρα είτε βρισκόταν ήδη εν πτήσει, είτε είχε προσγειωθεί σε γερμανικό έδαφος, καθώς η πτήση της είχε αναχωρήσει περίπου τρεις ώρες νωρίτερα