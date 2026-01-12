Αχαΐα: Πολλά τα ερωτήματα για την εξαφάνιση της 16χρονης – Εθεάθη να συναντά ηλικιωμένο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, Γερμανίδας υπηκόου που ζούσε με την οικογένειά της στο Ρίο Αχαΐας τα τελευταία τρία χρόνια. Η ανήλικη έφυγε την περασμένη Πέμπτη από το σπίτι για το σχολείο της και δεν επέστρεψε ποτέ. Στην υπόθεση εμπλέκονται αστυνομικές και δικαστικές αρχές, ενώ έχει παρέμβει και η Εισαγγελία έπειτα από αίτημα του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Σύμφωνα με καταστηματάρχη, το πρωί της εξαφάνισης η Λόρα συναντήθηκε κοντά στο σχολείο της με έναν ηλικιωμένο άνδρα, περίπου 60–65 ετών, με λευκά μαλλιά και γυαλιά, που οδηγούσε ένα μαύρο αυτοκίνητο. Μαζί τους βρισκόταν και ένα άλλο ανήλικο κορίτσι, χωρίς όμως να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους. Από εκείνο το σημείο χάθηκαν τα ίχνη της Λόρας.

Η απουσία της έγινε αντιληπτή το μεσημέρι, όταν δεν επέστρεψε με το σχολικό λεωφορείο, την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας των σχολείων. Σύμφωνα με μαρτυρία, υπάρχει βίντεο που την δείχνει με τον ηλικιωμένο άνδρα και το άλλο παιδί. Ο άνδρας αποχώρησε με το αυτοκίνητο, ενώ η Λόρα φέρεται να έφυγε με ταξί. Οι γονείς παρέδωσαν επανειλημμένα το υλικό στις Αρχές για να βοηθήσει στην έρευνα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Λόρα πιθανόν να μετέβη μαζί με τον ηλικιωμένο και το άλλο ανήλικο παιδί προς την Αθήνα, γεγονός που καθιστά τη διερεύνηση της διαδρομής της προτεραιότητα για τις Αρχές.