Εξαφάνιση 59χρονου στο Ίλιον – Καλεί σε βοήθεια το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Αγωνία επικρατεί για την τύχη ενός 59χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται στο Ίλιον. Τελευταία φορά εθεάθη σε δασική περιοχή στο Καματερό, όπως ενημέρωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο Μόδεστος Κατσαρός, 59 ετών, αγνοείται από τις 7 Ιανουαρίου 2026. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» κινητοποιήθηκε άμεσα μετά την ενημέρωση από το κοινωνικό του περιβάλλον και δημοσιοποίησε τα στοιχεία του, καθώς εκτιμάται ότι η ζωή του μπορεί να διατρέχει κίνδυνο.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη οικογενειακή φωτογραφία του αγνοούμενου.

Ο Μόδεστος Κατσαρός έχει ύψος 1,80 μ., ζυγίζει 110 κιλά, έχει κοντά γκρίζα μαλλιά και καστανά μάτια. Δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του. Οδηγούσε ένα γκρι Fiat Punto.

Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία, μπορεί να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» καθ’ όλο το 24ωρο, μέσω της «Εθνικής Γραμμής για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», με όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.