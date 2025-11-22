Εξαφάνιση Αμαλίας Νικολοπούλου: Ανατροπή στην υπόθεση - Η σορός της βρέθηκε σε σπηλιά 4 χρόνια μετά

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της 75χρονης Αμαλίας Νικολοπούλου από τη Ρευματιά Μελιγαλά, η οποία είχε εξαφανιστεί το 2021 και από τότε αγνοούνταν.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς τέσσερα χρόνια μετά η σορός της εντοπίστηκε σε σπηλιά βάθους περίπου τεσσάρων μέτρων στην ίδια περιοχή, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία.

Η νέα έρευνα των Αρχών ξεκίνησε όταν στο Αστυνομικό Τμήμα έφτασε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, το οποίο στη συνέχεια κοινοποιήθηκε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ». Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο πληροφοριοδότης υπέδειξε ένα απόκρημνο και σχεδόν απάτητο σημείο, λέγοντας ότι εκεί βρίσκονταν οστά που παρέπεμπαν σε ανθρώπινα. Η περιοχή μάλιστα δεν απείχε ιδιαίτερα από το σημείο όπου παλαιότερα ένας βοσκός είχε εντοπίσει τα ρούχα της αγνοούμενης.

Μετά από πορεία περίπου 2,5 ωρών μέσα στο δάσος, μέλη της εκπομπής έφτασαν στο σημείο. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, από την περιοχή είχαν περάσει και ομάδες εθελοντών στο παρελθόν χωρίς να εντοπιστεί κάποιο ίχνος.

Τελικά, έπειτα από δύσκολη διαδρομή σε ανηφορικό και δυσπρόσιτο έδαφος, εντοπίστηκαν τα οστά της 75χρονης. Η σορός βρέθηκε ακέραιη, σε ύπτια θέση, μέσα στο σπήλαιο.

Οι Αρχές έχουν τεθεί σε πλήρη κινητοποίηση, καθώς ο εντοπισμός της σορού ανοίγει νέο κύκλο ερευνών σχετικά με τις συνθήκες εξαφάνισης και θανάτου της γυναίκας.

Όπως επισημαίνεται, τα ερωτήματα όχι μόνο δεν μειώνονται αλλά πληθαίνουν, αφού θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο για μια γυναίκα της ηλικίας της να έχει καταλήξει μόνη της σε σπηλιά βάθους τεσσάρων μέτρων.

Τι φάνηκε στην αυτοψία

Η σορός έφερε ρούχα. Η γυναίκα φορούσε νυχτικό, πράσινη μπλούζα και ζακέτα. Ένα παπούτσι βρέθηκε στο πόδι της, ενώ το δεύτερο εντοπίστηκε κοντά χωρίς κορδόνι. Πάνω της βρέθηκε κάλτσα δεμένη σαν αυτοσχέδιο πουγκί με μικρό χρηματικό ποσό. Η φούστα και το παντελόνι που φορούσε δεν εντοπίστηκαν στη σπηλιά· ήταν τα ενδύματα που προηγουμένως είχε βρει ο βοσκός σε άλλο σημείο του βουνού, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα.

Από την αυτοψία προέκυψε ότι η αποσύνθεση έγινε στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός. Παρότι τα ευρήματα δείχνουν ότι τα οστά δεν έχουν μεταφερθεί μετά την αποσύνθεση, δεν αποκλείεται η γυναίκα να μετακινήθηκε στο σημείο λίγο μετά τον θάνατό της και πριν ξεκινήσει η διαδικασία αποσύνθεσης. Κατά την πρώτη εξέταση των οστών δεν εντοπίστηκαν σημάδια κακώσεων από αμβλύ όργανο ούτε ευρήματα που να παραπέμπουν σε τραυματισμό από πυροβόλο όπλο. Καταγράφηκε όμως ένα κάταγμα στο δεξί χέρι, λίγο πάνω από τον καρπό, η προέλευση του οποίου παραμένει αδιευκρίνιστη. Οι ειδικοί εξετάζουν εάν πρόκειται για προθανάτιο, περιθανάτιο ή μεταθανάτιο κάταγμα.

Ο ιατροδικαστής–τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, Ιωάννης Δούζης, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο, επισήμανε ότι από μια πτώση σε βραχώδες έδαφος θα αναμένονταν πολλαπλές κακώσεις στα οστά, κάτι που δεν διαπιστώθηκε. Η μορφολογία του εσωτερικού θαλάμου, ο οποίος σχηματίζει κλειστό χώρο ανάμεσα σε μεγάλους βράχους, αξιολογείται επίσης ως στοιχείο που δεν διευκολύνει το ενδεχόμενο τυχαίου συμβάντος.

Στην Κρήτη για εξέταση τα οστά

Το σύνολο των οστών και των ευρημάτων έχει μεταφερθεί στα Εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου θα πραγματοποιηθεί ανθρωπολογική και εργαστηριακή εξέταση υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας κ. Κρανιώτη. Τα αποτελέσματα αναμένεται να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης, τόσο ως προς τις συνθήκες θανάτου όσο και ως προς το πώς η γυναίκα βρέθηκε στο δυσπρόσιτο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός της. Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται.