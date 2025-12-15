Εξαφάνιση γιατρού στην Κρήτη: Εντοπίστηκε στίγμα του 33χρονου μέσα στα Χανιά από το Silver Alert

Νέα εξέλιξη υπήρξε στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, με τις Αρχές να «χτενίζουν» εδώ και μία εβδομάδα την ευρύτερη περιοχή του Βάμου στα Χανιά όπου χάθηκαν τα ίχνη του Αλέξη Τσικόπουλου την Κυριακή (7/12).

Με βάση ένα νέας τεχνολογίας σύστημα που εφαρμόζει η υπηρεσία Silver Alert, ο 33χρονος άνδρας εντοπίστηκε ζωντανός να κινείται μέσα στην πόλη των Χανίων σήμερα Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

«Η υπηρεσία Silver Alert, σε συνεργασία με το επιστημονικό ινστιτούτο SR21 της Γενεύης, διαθέτει μία μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία που μπορεί να εντοπίζει ανθρώπους, ζωντανούς ή νεκρούς», τόνισε ο Γεράσιμος Κουρούκλης, υπεύθυνος της Γραμμής Ζωής – Silver Alert, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Αυτή η τεχνολογία εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας στη συγκεκριμένη υπόθεση. Το σύστημα εντόπισε τον 33χρονο χθες το βράδυ κοντά στο λιμάνι της Σούδας και στη συνέχεια σήμερα, από το μεσημέρι και μετά, το σήμα πέρασε μέσα στην πόλη των Χανίων», σημείωσε ο κ. Κουρούκλης, προσθέτοντας ότι «η αστυνομία είναι ενήμερη και η μητέρα του είναι ήδη στα Χανιά».

«Ο άνθρωπος περπατάει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι δύσκολο να τον εντοπίσουμε μέσα στην πόλη, εάν δεν σταματήσει κάπου. Μέσα στο βράδυ πιστεύουμε ότι θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο», υπογράμμισε ο υπεύθυνος του Silver Alert.

Διευκρίνισε δε ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό αυτού του στίγματος σχετίζεται με κβαντική φυσική και δορυφόρους και δεν συνδέεται με κινητό τηλέφωνο και τόνισε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως.

Άκαρπες οι έρευνες

Ο πατέρας του 33χρονου κ. Γιώργος Τσικόπουλος, εξέφρασε την ελπίδα του ότι ο Αλέξης είναι ζωντανός σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να σκεφτεί οποιαδήποτε άλλη εκδοχή. Απηύθυνε δε απεγνωσμένη έκκληση, σε όποιον γνωρίζει ή έχει συναντήσει τον αγνοούμενο, να επικοινωνήσει με την αστυνομία ή άλλη αρχή.

Drone της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης πέταξε κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου πάνω από την παραλιακή ζώνη των Καλυβών ερευνώντας όλες τις πιθανές διαδρομές σε μια ακτίνα πολλών χιλιομέτρων αλλά και σε άλλες περιοχές. Χθες οι δυνάμεις της αστυνομίας και της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί, χτένισαν τα χωριά της ενδοχώρας του δήμου Αποκορώνου.

«Από την Κυριακή που μας πέρασε δεν έχω επικοινωνήσει με το γιο μου. Με ζήτησε την Κυριακή στις 4 η ώρα το απόγευμα να πάω να τον επισκεφτώ. Τον πήρα 11η ώρα το βράδυ απ’ τη Θεσσαλονίκη και δε μου απάντησε στο τηλέφωνο. Έκλεισε το τηλέφωνο του και από τότε αγνοείται», είπε ο πατέρας του 33χρονου γιατρού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το NeaKriti, το τελευταίο στίγμα από το κινητό τηλέφωνο του 33χρονου εντοπίστηκε την περασμένη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, σε κοντινή απόσταση από το σημείο που μια ημέρα μετά βρέθηκε το αυτοκίνητο του, σε ένα αδιέξοδο στο χωριό Φρες. Το όχημα είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης.