Εξαφάνιση Λόρα: Την ψάχνουν σε Airbnb και εγκαταλελειμμένα κτίρια - «Χτενίζουν» του Ζωγράφου

Η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα συνεχίζει να προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς οι ημέρες περνούν χωρίς κανένα ίχνος της.

Παρά τις συντονισμένες έρευνες της Αστυνομίας, το κορίτσι δεν έχει δώσει σημάδι ζωής από το Σάββατο, όταν καταγράφηκε για τελευταία φορά σε κάμερα ασφαλείας σε περιοχή της Αθήνας.

Οι Αρχές έχουν επικεντρώσει τις έρευνες σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης όπου φέρεται να κινήθηκε η ανήλικη από την ημέρα που έφτασε. Στις 8 Ιανουαρίου φαίνεται πως κατέβηκε από ταξί κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων, ενώ στις 9 και 10 του μήνα κάμερες την κατέγραψαν στη Μικράς Ασίας να αναζητά Wi-Fi και να προσπαθεί να πουλήσει κοσμήματα.

Από τις 11 Ιανουαρίου δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τη διαδρομή της, ωστόσο μάρτυρες αναφέρουν ότι την είδαν στις 12 και 13 Ιανουαρίου σε φούρνο στη Ζωγράφου, στην οδό Γεωργίου, κρατώντας μία βαλίτσα. Το σημείο αυτό αποτελεί έως τώρα το πιο πρόσφατο ίχνος της. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην Πανεπιστημιούπολη, σε εγκαταλελειμμένα κτίρια της περιοχής, αλλά και σε Airbnb στο κέντρο της Αθήνας.

Προσπάθειες να κρύψει την ταυτότητά της

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η Λόρα προσπαθεί να καλύπτει τα χαρακτηριστικά της φορώντας κουκούλα και καπέλο, κρατώντας το κεφάλι της χαμηλωμένο, ένδειξη πως επιδιώκει να μην αναγνωριστεί. Παράλληλα, η Αστυνομία έχει ενεργοποιήσει τεχνικά μέσα για τον εντοπισμό του κινητού της, συνεχίζοντας εξονυχιστικούς ελέγχους στην περιοχή.

Πληροφορίες από το περιβάλλον της δείχνουν ότι η 16χρονη πιθανότατα σχεδίαζε την αποχώρησή της. Φίλοι της αναφέρουν ότι είχε πουλήσει προσωπικά της αντικείμενα για να συγκεντρώσει χρήματα, υποστηρίζοντας πως ήθελε να αγοράσει τάμπλετ ή παπούτσια, αγορές που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Οι μαρτυρίες αυτές ενισχύουν την εκτίμηση ότι η φυγή της ήταν προσχεδιασμένη.

Παράλληλα, φίλη της υποστηρίζει ότι η Λόρα είχε δύσκολες σχέσεις με τον πατέρα της, ο οποίος φέρεται να ήταν ιδιαίτερα αυστηρός, κάτι που ενδέχεται να συνέβαλε στην απόφασή της να εγκαταλείψει το σπίτι.

Η διεύθυνση «κλειδί» και τα νέα δεδομένα

Μία από τις πρώτες πληροφορίες που έδωσε στον οδηγό ταξί ήταν μία διεύθυνση στην οδό Αιγαίου, κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων, περιοχή με πολλά Airbnb όπου ενδέχεται να κατευθυνόταν. Ωστόσο, λίγο πριν φτάσουν στο σημείο, ζήτησε να κατέβει από το όχημα, στοιχείο που ανοίγει νέα σενάρια για τις κινήσεις της.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες εξετάζοντας κάθε πιθανότητα. Η άρση τηλεφωνικού απορρήτου και οι καταθέσεις από καταστήματα όπου ίσως εμφανίστηκε, αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή έχει δει οτιδήποτε σχετικό με τη 16χρονη να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές.