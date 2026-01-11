Εξαφάνιση θρίλερ 16χρονης στην Πάτρα – Amber Alert και φόβοι για τη ζωή της

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την εξαφάνιση 16χρονης από την περιοχή του Ρίου στην Πάτρα. Το κορίτσι αγνοείται από το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, με την οικογένειά της να απευθύνει δημόσια έκκληση για βοήθεια, ενώ έχει εκδοθεί και Amber Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η υπόθεση προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η ανήλικη, η οποία έχει καταγωγή από τη Γερμανία, ζει τα τελευταία τρία χρόνια μόνιμα με την οικογένειά της στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Ρίο περίπου στις 7:30 το πρωί και την ίδια ημέρα φέρεται να έφτασε στην Αθήνα με ταξί.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε άμεσα για την εξαφάνιση και, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο.

Η 16χρονη Λόρα έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει περίπου 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά παπούτσια adidas με λευκές ρίγες και είχε μαζί της γκρι σχολική τσάντα.

Όπως ανέφερε φίλη της οικογένειας μιλώντας στον Alpha, η Λόρα είναι ένα ήσυχο και κλειστό παιδί, ενώ δεν μιλάει καλά ελληνικά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε ήταν η πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των σχολείων και οι γονείς της αντιλήφθηκαν την απουσία της το μεσημέρι, όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι με το σχολικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι συναντήθηκε με άνδρα ηλικίας περίπου 60-65 ετών, με άσπρα μαλλιά, ο οποίος είχε μαζί του και ένα ακόμη ανήλικο κορίτσι. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας φέρεται να καταγράφει τη συνάντηση, με τον άνδρα και το άλλο κορίτσι να αποχωρούν με αυτοκίνητο, ενώ η Λόρα έφυγε με ταξί.

«Όλο το υλικό από τις κάμερες το βρήκαμε μόνοι μας, εγώ και οι γονείς της. Έχω καλέσει επανειλημμένα την αστυνομία για να παραλάβει το συγκεκριμένο αρχείο», ανέφερε χαρακτηριστικά η φίλη της οικογένειας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, δήλωσε ότι η υπόθεση πλέον έχει περάσει στην αρμοδιότητα της Εισαγγελίας Εφετών και Πρωτοδικών Πάτρας, τονίζοντας πως η έρευνα εντείνεται.

Η οικογένεια της ανήλικης απηύθυνε μέσω του Alpha ένα συγκινητικό μήνυμα προς τη Λόρα, ζητώντας της απλώς να δώσει ένα σημάδι ζωής:

«Δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί σου. Δεν θα υπάρξει καμία τιμωρία. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να ξέρουμε ότι είσαι ζωντανή και ασφαλής. Σε αγαπάμε και σε περιμένουμε».