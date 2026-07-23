Συνεχίζεται το θρίλερ με την Γιου Τινγκ: Το κινητό της βρέθηκε, αλλά τα στοιχεία είχαν διαγραφεί

Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Γιου Τινγκ, καθώς οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν το κινητό της τηλέφωνο στο κέντρο της Αθήνας.

Η συσκευή είχε καταλήξει στα χέρια δύο διαφορετικών ατόμων, αφού αρχικά βρέθηκε από αλλοδαπό και στη συνέχεια μεταπωλήθηκε. Ο εντοπισμός της έγινε μέσω της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, ωστόσο οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι είχε προηγηθεί πλήρης επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να διαγραφεί όλο το περιεχόμενό της.

Το βράδυ της Τετάρτης (23/7), ο σύζυγος της 50χρονης Γιου Τινγκ πέρασε την πόρτα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου. Σύμφωνα με το MEGA, κατέθεσε ως μάρτυρας, έχοντας στο πλευρό του τον δικηγόρο του.

Παρά ταύτα, το κινητό θα εξεταστεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, με τους ειδικούς να επιχειρούν την ανάκτηση ψηφιακών δεδομένων που ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικά για την υπόθεση. Παράλληλα, ο σύζυγος της 50χρονης κλήθηκε να αναγνωρίσει επίσημα τη συσκευή.

Γιατί δηλώθηκε η εξαφάνιση μετά από 23 ημέρες

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές αφορά τη μεγάλη καθυστέρηση με την οποία δηλώθηκε η εξαφάνιση της Γιου Τινγκ.

Η τελευταία φορά που εντοπίστηκε ήταν στις 20 Μαΐου, όμως η επίσημη αναφορά στις αστυνομικές Αρχές έγινε στις 12 Ιουνίου. Ο σύζυγός της βρισκόταν εκείνο το διάστημα στην Κίνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί της χωρίς αποτέλεσμα. Η απόσταση και η διαφορά ώρας φαίνεται πως συνέβαλαν στην καθυστέρηση, ενώ δεν υπήρχε συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο που να μπορούσε να ελέγξει άμεσα τι είχε συμβεί στο σπίτι τους στην Αρτέμιδα.

Τι αποκάλυψε η αυτοψία στο σπίτι

Το σπίτι του ζευγαριού άνοιξε στις 10 Ιουνίου από τον αδελφό του συζύγου, περίπου τρεις εβδομάδες μετά την εξαφάνιση της 50χρονης. Οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν ίχνη παραβίασης ή σημάδια διάρρηξης, ενώ χρήματα και αντικείμενα αξίας παρέμεναν στη θέση τους. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν ενισχύουν το ενδεχόμενο οικειοθελούς αποχώρησης, με τους ερευνητές να εξετάζουν πλέον το σενάριο ενός αιφνίδιου περιστατικού που ενδέχεται να σημειώθηκε λίγο μετά την επιστροφή της στο σπίτι.

Σημειώνεται ότι η κατοικία διαθέτει κάμερες ασφαλείας τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς χώρους.

Ζούσε στην Ελλάδα επί 24 χρόνια

Η Γιου Τινγκ είχε εγκατασταθεί στην Ελλάδα εδώ και περίπου 24 χρόνια μαζί με τον Έλληνα σύζυγό της. Είχε εργαστεί ως μεταφράστρια, διαχειρίστρια ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και νόμιμη εκπρόσωπος εταιρειών, ενώ οι άνθρωποι που τη γνώριζαν κάνουν λόγο για μια γυναίκα πλήρως ενταγμένη στην ελληνική κοινωνία.

Όπως αναφέρουν πρόσωπα από το περιβάλλον της, επιθυμούσε διακαώς να αποκτήσει παιδί και, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν συνέβη, ζούσε μια ήρεμη και ισορροπημένη οικογενειακή ζωή.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία, εξετάζοντας οικονομικές συναλλαγές, τηλεφωνικές επικοινωνίες και τις κινήσεις της 50χρονης πριν από την εξαφάνισή της. Ο σύζυγός της έχει ήδη παραδώσει όλους τους κωδικούς πρόσβασης που διέθετε, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα και να προκύψουν νέα στοιχεία που θα φωτίσουν την υπόθεση.