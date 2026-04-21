Εξαφανίστηκαν τα vintage ρούχα της Μαντόνα από το Coachella: Δίνει αμοιβή για την επιστροφή τους

Άσχημη τροπή πήρε η λαμπερή επιστροφή της Μαντόνα στο μουσικό φεστιβάλ Coachella, καθώς η «βασίλισσα της ποπ» αποκάλυψε πως πολύτιμα vintage κομμάτια από το προσωπικό της αρχείο εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς μετά την εμφάνισή της στη σκηνή μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Αρχικά ενθουσιασμένη από την υποδοχή του κοινού, η Μαντόνα έγραψε στο Instagram: «Ακόμα πετάω από τη χαρά μετά τη βραδιά της Παρασκευής στο Coachella. Ευχαριστώ τη Σαμπρίνα και όλους όσοι το έκαναν δυνατό». Ωστόσο, η χαρά της επιστροφής της στο φεστιβάλ, εκεί όπου το 2005 είχε παρουσιάσει το εμβληματικό Confessions on a Dance Floor, γρήγορα μετατράπηκε σε απογοήτευση.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως μετά το show διαπίστωσε ότι vintage ρούχα από το προσωπικό της αρχείο είχαν κάνει «φτερά». «Η στιγμή αυτή θα ήταν πραγματικά ονειρική μέχρι που ανακάλυψα ότι τα vintage κομμάτια που φόρεσα χάθηκαν, το κοστούμι μου από το προσωπικό μου αρχείο: jacket, κορσές, φόρεμα και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι απλώς ρούχα· είναι κομμάτια της ιστορίας μου», έγραψε.

Η Μαντόνα τόνισε πως λείπουν και άλλα αρχειακά αντικείμενα της ίδιας εποχής, εκφράζοντας την ελπίδα πως «κάποιος καλοπροαίρετος άνθρωπος» θα τα εντοπίσει και θα επικοινωνήσει με την ομάδα της στο email infomaverick2026@gmail.com. Μάλιστα, δήλωσε ότι προσφέρει αμοιβή για την ασφαλή επιστροφή τους.

πηγή: Instagram Story

Στην ανάρτησή της δημοσίευσε φωτογραφίες των εξαφανισμένων κομματιών, ανάμεσά τους ο φούξια κορσές, οι over-the-knee μπότες, οι διχτυωτές κάλτσες και το δερμάτινο jacket που φόρεσε στη σκηνή, κομμάτια με τεράστια συναισθηματική και ιστορική αξία, καθώς τα είχε φορέσει ξανά και στην ιστορική της εμφάνιση του 2005.

Κατά τη διάρκεια του εντυπωσιακού performance της με τη Sabrina Carpenter, οι δύο καλλιτέχνιδες παρουσίασαν θρυλικές επιτυχίες όπως τα Like a Prayer και Vogue, αλλά και ένα νέο κομμάτι από το επερχόμενο άλμπουμ της Madonna, που θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου. Το τραγούδι «I Feel So Free», με επιρροές από τη house μουσική, είναι το πρώτο νέο single της από το 2019 και ήδη χαρακτηρίζεται ως σημαντική στιγμή στην καριέρα της.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαντόνα

«Το να φέρω το Confessions II πίσω εκεί όπου ξεκίνησαν όλα ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία.

Αυτή η στιγμή που έκλεινε έναν κύκλο είχε άλλη σημασία για μένα, μέχρι που ανακάλυψα ότι τα vintage κομμάτια που φόρεσα εξαφανίστηκαν — το κοστούμι μου από το προσωπικό μου αρχείο: το jacket, ο κορσές, το φόρεμα και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά δεν είναι απλώς ρούχα, είναι κομμάτι της ιστορίας μου.

Και άλλα αρχειακά αντικείμενα από την ίδια εποχή έχουν επίσης χαθεί. Ελπίζω και προσεύχομαι κάποιος καλός άνθρωπος να τα βρει και να επικοινωνήσει με την ομάδα μου.

Προσφέρω αμοιβή για την ασφαλή επιστροφή τους. Ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά.»