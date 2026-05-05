Εξαφανίστηκε μοντέλο στη Νέα Υόρκη που είχε καταγγείλει τον Έπσταϊν για σεξουαλική παρενόχληση

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την εξαφάνιση μίας Ιταλίδας, πρώην μοντέλου, στη Νέα Υόρκη, η οποία ήταν από τις πρώτες γυναίκες που κατηγόρησαν τον Τζέφρι Έπσταϊν για σεξουαλική παρενόχληση.

Η Ελιζαμπέτα Τάι Φερέτο, 50 χρονών σήμερα, με καταγωγή από τη Montagnana στη βόρεια Ιταλία, δεν έχει δώσει σημεία ζωής από τις 22 Απριλίου, αφού επέστεψε στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει η Daily Mail, η Φερέτο, που ζει στη Νέα Υόρκη από το 2001, είχε ταξιδέψει στην πατρίδα της για να επισκεφτεί τους γονείς και τον αδελφό της. Ωστόσο, μετά την επιστροφή της στο Μανχάταν, η καθημερινή επικοινωνία που είχε με την οικογένειά της σταμάτησε ξαφνικά.

Συγγενείς της Φερέτο δήλωσαν ότι δεν απαντά στις τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ οι λογαριασμοί της στα social media φαίνεται να έχουν απενεργοποιηθεί ή διαγραφεί.

Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της στις ιταλικές εισαγγελικές αρχές, οι οποίες άνοιξαν υπόθεση καθώς πρόκειται για Ιταλίδα πολίτη στο εξωτερικό.

Η υπόθεση έχει επίσης διαβιβαστεί στο ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ενεργοποίησε διπλωματική επικοινωνία με τις αμερικανικές Αρχές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρεται να πραγματοποιούν έρευνα, ωστόσο η Φερέτο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί σώα και ασφαλής.

Πώς έγινε η συνάντηση με τον Έπσταϊν - «Θα σου αλλάξει τη ζωή»

Το πρώην μοντέλο εργάστηκε στον χώρο της μόδας μετά τη μετακόμισή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αργότερα δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των ακινήτων στη Νέα Υόρκη.

Το όνομά της έγινε δημόσια γνωστό το 2019, όταν μίλησε για μια φερόμενη συνάντηση με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν. Όπως είπε, η συνάντηση έγινε το 2004.

Η Φερέτο ανέφερε ότι γνώρισε τον Έπσταϊν μέσω του ατζέντη της στον χώρο της μόδας, αφού της είπαν ότι μπορούσε να τη βοηθήσει να συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες.

Ο ατζέντης της, της πρότεινε να συναντήσει έναν άνδρα «που θα της άλλαζε τη ζωή», δίνοντάς της τη δυνατότητα να ξεκινήσει να δουλεύει ως μοντέλο για το γνωστό brand Victoria’s Secret.

Ο άνδρας αυτός ήταν ο Έπσταϊν, στενός φίλος και οικονομικός σύμβουλος του Λέσλι Γουέξνερ, ιδιοκτήτη της Victoria’s Secret.

BREAKING: One of the first women to accuse Jeffrey Epstein of crimes against children, Elisabetta Tai Ferretto, has completely vanished from the public. pic.twitter.com/FXN8aF0Jyc — The General (@GeneralMCNews) May 5, 2026

Γδύθηκε και ξάπλωσε για μασάζ

Όπως είχε περιγράψει η Φερέτο, πήγε σε αυτό που πίστευε ότι θα ήταν μια επαγγελματική συνάντηση ή οντισιόν, στο πολυτελές σπίτι του Έπσταϊν στο Upper East Side του Μανχάταν.

Ωστόσο, αργότερα δήλωσε σε ερευνητές και μέσα ενημέρωσης ότι την υποδέχτηκε στην έπαυλη της Νέας Υόρκης η συνεργός του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, οδηγώντας την κοπέλα στο γραφείο του.

Εκεί, όπως είπε η Φερέτο, ο Έπσταϊν δεν εξέτασε το βιογραφικό ή τη δραστηριότητά της. Αντίθετα, γδύθηκε και ξάπλωσε σε ένα τραπέζι μασάζ. Όπως ανέφερε, η ίδια αρνήθηκε να παραμείνει και έφυγε τρέχοντας από το κτίριο.

Ο Έπσταϊν, πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 2019, ενώ αναμενόταν να δικαστεί για νέες κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, που του είχαν απαγγελθεί εκείνο το διάστημα. Επισήμως ο θάνατός του αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Η οικογένεια της Φερέτο δήλωσε ότι διατηρούσε τακτική επικοινωνία μαζί της μέχρι την ημέρα της εξαφάνισής της, τονίζοντας ότι αυτή η σιωπή είναι εντελώς ασυνήθιστη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν υπάρξει επιβεβαιωμένες πληροφορίες ή εξήγηση για την εξαφάνισή της.