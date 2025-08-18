Εξαγγελίες – μαμούθ στη ΔΕΘ με φόντο τις εκλογές: Πακέτο 2 δισ. για μισθούς, φόρους και κοινωνία

Την αντίστροφη μέτρηση για την οριστικοποίηση του οικονομικού πακέτου της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σηματοδοτεί η επιστροφή από σήμερα του Κυριάκου Μητσοτάκη, των επιτελών στο Μέγαρο Μαξίμου αλλά και των υπουργών της κυβέρνησης, ύστερα από την ολιγοήμερη ανάπαυλα του Δεκαπενταύγουστου.

Κεντρικό κυβερνητικό στέλεχος αποκαλύπτει στο flash.gr ότι ο… κορμός των οικονομικών μέτρων, που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός από το βήμα του Βελλίδειου Συνεδριακού, έχει «κλειδώσει» στις αλλεπάλληλες συσκέψεις ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο τους προηγούμενους δύο μήνες, ωστόσο στις εσωτερικές κυβερνητικές συσκέψεις, που θα ενταθούν από την επόμενη εβδομάδα και θα κορυφωθούν τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου αναμένεται να μπουν οι τελευταίες πινελιές των κυβερνητικών οικονομικών δεσμεύσεων για το 2026.

Στόχος η ενίσχυση της μεσαίας τάξης

Άλλωστε, τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης έχουν προεξοφλήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες ότι ο φετινός οικονομικός σχεδιασμός εν όψει ΔΕΘ στοχεύει κατά μείζονα λόγο στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, που έχει επιφορτιστεί επαχθές βάρος την τελευταία 15ετία και δεν έχει ανταμειφθεί επαρκώς από την οικονομική πρόοδο των τελευταίων ετών.

Έτερη γραμμή κυβερνητικής πληροφόρησης επαναλαμβάνει, εξάλλου, ότι η σωρευτική μείωση της φορολογίας, σε συνδυασμό με τα μετρήσιμα αποτελέσματα από την πάταξη της φοροδιαφυγής δημιουργούν πλεονάσματα, που ήλθε η ώρα να επιστρέψουν ως μέρισμα ανάπτυξης σε ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας.

Πακέτο άνω των 2 δισ. ευρώ

Η ίδια πηγή, τονίζει, μάλιστα, ότι εκτός απροόπτου το… βεληνεκές του συνολικού οικονομικού πακέτου, που επεξεργάζεται η κυβέρνηση υπερβαίνει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς, πάντως, να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία, εξ ου και η κυβέρνηση βρίσκεται εδώ και αρκετές εβδομάδες σε ανοιχτή γραμμή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Φοροελαφρύνσεις και μέτρα για τη στέγη

Υπ' αυτό το πρίσμα και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr, ο κύβος έχει ριφθεί για αλλαγές στους συντελεστές του φόρου εισοδήματος στα μεσαία κλιμάκια και συγκεκριμένα για τα εισοδήματα έως τις 50.000 ευρώ, για πλέγμα μέτρων με στόχο τη σημαντική φορολογική ελάφρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεις, αλλά και για φοροελαφρύνσεις και παροχή κινήτρων για τις οικογένειες με ένα και δύο παιδιά.

Επίσης, οριστικοποιείται σειρά παρεμβάσεων για την ανακούφιση των ενοικιαστών αλλά και κίνητρα προκειμένου να μπουν περισσότερα άδεια σπίτια στην αγορά με στόχο τη μείωση του υπέρογκου κόστους των ενοικίων.

Στο επίκεντρο μισθολόγιο, Υγεία και Παιδεία

Υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγων σημειώνει, δε, ότι στο επίκεντρο των πρωθυπουργικών ανακοινώσεων θα βρεθούν επίσης αναπροσαρμογές στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και των ενστόλων, καθώς, επίσης και η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Επιπλέον, μία σκέψη, που φαίνεται πως ωριμάζει στο πρωθυπουργικό επιτελείο είναι οι ανακοινώσεις να γίνουν σε…δύο δόσεις, η μία στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και η δεύτερη τον Απρίλιο του 2026, όταν και θα είναι τελικά τα οικονομικά στοιχεία του 2025, όπως συνέβη και τον περασμένο Απρίλιο.

Η κρισιμότητα της παρουσίας στη ΔΕΘ

Άλλωστε, κορυφαίος υπουργός υπογραμμίζει στο flash.gr την κρισιμότητα της φετινής παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει αλλεπάλληλες, μικρότερες ή μεγαλύτερες κρίσεις τα πρώτα δύο χρόνια της δεύτερης συνεχόμενης θητείας της, από τα Τέμπη έως τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πακέτο της ΔΕΘ αντιμετωπίζεται ως μία σημαντική ευκαιρία για την πολιτική ανάκαμψη της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη καθ' οδόν προς τις εθνικές εκλογές, οι οποίες με τα έως τώρα δεδομένα προσδιορίζονται για την άνοιξη του 2027.

Είναι σαφές ότι στο Μέγαρο Μαξίμου ευελπιστούν σε μία σημαντική διόρθωση προς τα πάνω των δημοσκοπήσεων έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα projects της κυβέρνησης

Πάντως, ταυτόχρονα με τον σχεδιασμό εν όψει ΔΕΘ στην κυβέρνηση αναμένεται να τρέξουν τις επόμενες λίγες εβδομάδες και άλλα σημαντικά projects, όπως η παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου για τη διαχείριση των υδάτων, η πλήρης ανάπτυξη των ΚΟΜΥ σε όλη την επικράτεια, αλλά και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των νοσοκομείων από τους ασθενείς.