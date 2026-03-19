Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Ντουμπάι: Νερό μόνο για 48 ώρες - Διαψεύδονται τα capital controls

Σοβαρά προβλήματα στις κομβικές ενεργειακές υποδομές προκάλεσε το ιρανικό χτύπημα τα ξημερώματα της Πέμπτης 19 Μαρτίου στο Ντουμπάι.

Την ίδια ώρα, η QatarEnergy επιβεβαιώνει μεγάλες ζημιές στο Ραζ Λα φάν, τον μεγαλύτερο κόμβο εξαγωγής υγροποιημένου αερίου (LNG) στον κόσμο καθώς ελέγχει το 20% της αγοράς.

Όπως έγινε γνωστό, οι εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν έχουν θέσει πλέον σε κίνδυνο ακόμη και την παροχή νερού για τις πόλεις των Εμιράτων για το επόμενο 48ωρο. Μάλιστα το στρατηγικό συγκρότημα στο Χαμπσάν στο Ντουμπάι τέθηκε εκτός λειτουργίας καθώς προκλήθηκαν πυρκαγιές σε βασικές υποδοχές.

Επιπρόσθετα, όπως αποκάλυψε, οι υποδομές υδροδότησης των πόλεων έχουν μπει σε μια αντίστροφη μέτρηση για τις επόμενες 48 ώρες, αφού το συγκεκριμένο σύστημα τροφοδοτεί άμεσα τις μονάδες αφαλάτωσης.

Διαψεύδονται τα capital controls

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η νευρικότητα έχει προχωρήσει και στον τραπεζικό τομέα με το υπουργείο οικονομίας των Εμιράτων να διαψεύδει κατηγορηματικά την επιβολή capital controls.

Μια τέτοια κίνηση υποδηλώνει την προσπάθεια να ανακοπούν οι μαζικές αναλήψεις καθώς το πάγωμα των λογαριασμών προκαλούν σύγχυση στους καταθέτες.

Σύμφωνα με την το ΕΡΤnews στο Ντουμπάι, η κατάσταση έχει χαρακτηριστεί εξαιρετικά κρίσιμη, με την αγορά να είναι αντιμέτωπη με τον σκληρό πρόσωπο του πολέμου. Οι επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα προχωρούν σε οριζόντιες περικοπές μισθών και αναγκαστικές άδειες του προσωπικού άνευ αποδοχών.

Ακυρώνονται μαζικά πτήσεις

Παράλληλα, τόσο η Lufthansa όσο και η Air France προχώρησαν σε νέα παράταση της ακύρωσης των πτήσεων προς την περιοχή δημιουργώντας επιπλέον οικονομική ασφυξία.

Η Emirates υπολειτουργεί με αποτέλεσμα να γονατίζει το οικονομικό μοντέλο του Ντουμπάι.

Τέλος, το κόστος στις ανθρώπινες απώλειες είναι βαρύ για το Εμιράτο καθώς έχουν επιβεβαιωθεί 8 θάνατοι πολιτών από την αρχή της πολεμική σύρραξης.