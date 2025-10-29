Μαγική εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και επιστροφή στις νίκες για τους Μπακς

Μετά την πρώτη ήττα στη σεζόν, από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, οι Μιλγουόκι Μπακς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήθελαν να βγάλουν αντίδραση κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς, που θεωρούνται ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην Ανατολή.

Το έργο της ομάδας του Νοκτ Ρίβερς ήταν εξ αρχής δύσκολο και αποδείχθηκε και στην πράξη. Είναι χαρακτηριστικό πως οι Νικς κατάφεραν να ελέγξουν το τέμπο στη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, να βρουν λύσεις με μπροστάρη τον Μπράνσον και να πάρουν διψήφιο προβάδισμα, για το 59-71 του πρώτου μέρους.

Αυτή η συνθήκη αφύπνισε τα «ελάφια» που έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο μέρος. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε την κατάσταση στα χέρια του, ο Ράιαν Ρόλινς αποτέλεσε το στήριγμά του και με τη βοήθεια του Κάιλ Κούζμα το προβάδισμα άλλαξε χέρια στο τέλος της περιόδου για το 94-91 της ομάδας του Ουισκόνσιν.

Στην τέταρτη περίοδο ο ρυθμός των Μπακς ήταν ακόμα καλύτερος. Ο Γιάννης συνέχισε να «χτυπάει» την αντίπαλη άμυνα με όποιον τρόπο ήθελε και στο τέλος τα «ελάφια» έχτισαν διαφορά, με τους Τέρνερ και Ρόλινς να πλαισιώνουν τον Greek Freak. O Τρεντ «μίλησε» στο τέλος και «κλείδωσε» τη νίκη της ομάδας του 1 λεπτό πριν από το τέλος (117-107).

Μέχρι το φινάλε οι Μπακς κράτησαν το προβάδισμα και έφτασαν στην τρίτη νίκη τους, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 3-1, την ώρα που οι Νικς προβλημάτισαν με την εικόνα στην τέταρτη περίοδο και υποχώρησαν στο 2-2.

Φυσικά, μεγάλος πρωταγωνιστής δεν ήταν άλλος από τον ηγέτη των Μιλγουόκι Μπακς. Το κοντέρ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έγραψε 37 πόντους με 16/22 σουτ, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 τάπες, κάνοντας τα... πάντα για ακόμα μια φορά, σε μια νέα εμφάνιση επιπέδου MVP, από αυτές που συνηθίζει τα τελευταία χρόνια.

Ο διεθνής φόργουορντ δεν ήταν μόνος. Ο Ράιαν Ρόλινς με 25 πόντους και 8/11 σουτ ήταν το ιδανικό συμπλήρωμα στην επίθεση, ενώ 11 πόντους πρόσθεσε ο Γκάρι Τρεντ τζούνιορ.

Από πλευράς Νικς, ο Τζέιλεν Μπράνσον μέτρησε 36 πόντους με 14/25 σουτ, με τον Μικέλ Μπρίντζες να προσθέτει 24 πόντους και 10 ριμπάουντ, σε ένα βράδυ που ο Καρλ Άντονι Τάουνς τα... έσπασε με 8 πόντους και 2/12 σουτ.

Τα 12λεπτα: 27-26, 59-71, 94-91, 121-111.