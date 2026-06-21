Έξαλλη η Τσέγκου με Συρίγο: «Ένιωσα προσβεβλημένη – Δεν θα ξαναδώσω μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη»

Μια απρόσμενη τηλεοπτική ένταση εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής (21/6) στο «Χαμογέλα και Πάλι», όταν η Μάγδα Τσέγκου ζήτησε να παρέμβει τηλεφωνικά στην εκπομπή, προκειμένου να απαντήσει σε σχόλια που έγιναν για πρόσφατες δηλώσεις της σχετικά με το infotainment και την τηλεόραση.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Νίκος Συρίγος σχολίασε συνέντευξή της, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η δημοσιογράφος εμφανίστηκε να απορρίπτει το infotainment, ενώ ταυτόχρονα εξέφρασε ενδιαφέρον να συμμετάσχει σε αντίστοιχη εκπομπή.

Η αντίδραση της Μάγδας Τσέγκου ήταν άμεση. Όπως αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου, η δημοσιογράφος επικοινώνησε με την εκπομπή ζητώντας να βγει στον αέρα.

«Η Μάγδα Τσέγκου έχει θυμώσει πάρα πολύ μαζί μας. Άντε τώρα να μαζέψω τα ασυμμάζευτα τα δικά σας», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Παίρνοντας τον λόγο, η Μάγδα Τσέγκου ξεκαθάρισε πως είναι η πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής πορείας που ζητά τηλεφωνική παρέμβαση σε εκπομπή.

«Άκουσα οκτώ ολόκληρα λεπτά να μιλάτε για μένα και έπαθα σοκ. Με προσβάλλει να ακούω ότι αυτοπροτάθηκα», ανέφερε εμφανώς ενοχλημένη.

Η συζήτηση κορυφώθηκε όταν απευθύνθηκε προσωπικά στον Νίκο Συρίγο λέγοντας: «Είσαι από τους πιο έξυπνους ανθρώπους που ξέρω στην τηλεόραση. Αποκλείεται να μην κατάλαβες τι είπα».

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, εξηγώντας ότι ο χαρακτηρισμός χρησιμοποιήθηκε πάνω στη ροή της συζήτησης και χωρίς πρόθεση να θίξει την ίδια.

Η Μάγδα Τσέγκου ξεκαθάρισε επίσης ότι ουδέποτε δήλωσε πως δεν της αρέσει το infotainment, τονίζοντας πως το πρόβλημά της αφορά το πώς έχουν διαμορφωθεί σήμερα οι τηλεοπτικές ζώνες.

«Δεν είπα ποτέ ότι δεν μου αρέσει το infotainment. Αντιθέτως, μου αρέσει πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η παρέμβασή της, η δημοσιογράφος προχώρησε και σε μια αιχμηρή δήλωση: «Αποφάσισα ότι δεν θα ξαναδώσω ποτέ συνέντευξη μαγνητοσκοπημένη. Αν δεν σας εκτιμούσα, δεν θα έβγαινα τηλεφωνικά, θα είχα κινηθεί νομικά».

Παρά την ένταση που προηγήθηκε, η συζήτηση ολοκληρώθηκε σε πιο ήπιους τόνους, με τη Μάγδα Τσέγκου και τον Νίκο Συρίγο να αφήνουν πίσω την παρεξήγηση και να δίνουν... ραντεβού για έναν καφέ.