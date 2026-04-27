Έξαλλη η Μελάνια Τραμπ με τον Τζίμι Κίμελ: Την αποκάλεσε «μέλλουσα χήρα» - Ζητά να πάρει θέση το ABC

Η Μελάνια Τραμπ, σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του γνωστού παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, κατηγορώντας τον για «ρητορική μίσους και βίας» και καλώντας το τηλεοπτικό δίκτυο ABC πάρει θέση.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η πρόσφατη μονολογία του Κίμελ για την οικογένειά της «δεν είναι κωμωδία» αλλά λόγος που «διχάζει τη χώρα» και «εμβαθύνει την πολιτική ασθένεια στην Αμερική».

«Φτάνει πια. Ώρα για το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές θα επιτρέψει η ηγεσία του ABC την φρικτή συμπεριφορά του Κίμελ σε βάρος της κοινότητάς μας», είπε η Μελάνια Τραμπ σε ανάρτηση στο X.

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

Η κριτική της ήρθε μετά από σχόλιο του Κίμελ, ο οποίος είχε παρωδήσει το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και είχε αναφερθεί στη Μελάνια λέγοντας ότι είχε «τη λάμψη μιας μελλοντικής χήρας», αστειευόμενος για τον έγγαμο βίο της με τον Αμερικανό πρόεδρο, λίγες μέρες πριν από το συμβάν, μια φράση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Το «παρελθόν» του Κίμελ

Η Disney, μητρική εταιρεία του δικτύου ABC που προβάλλει την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», σταμάτησε την παραγωγή της στις 17 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες αφού ο Κίμελ είχε πει στον εναρκτήριο μονόλογό του στην εκπομπή ότι οι υποστηρικτές του Τραμπ ισχυρίζονται απελπισμένα ότι ο κατηγορούμενος για το φόνο του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ «είναι οτιδήποτε άλλο από ένας από τους δικούς τους» και τους κατηγόρησε ότι προσπαθούν να «αποκομίσουν πολιτικά κέρδη» από το φόνο του.

Το ABC επανέφερε την εκπομπή λίγες μέρες αργότερα, μετά από αντιδράσεις, παρατείνοντας το συμβόλαιο του Κίμελ για ένα ακόμη έτος, μέχρι τα μέσα του 2027.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπολύει τακτικά φραστικές επίθεσεις κατά "late shows", των κωμικών εκπομπών βραδινής τηλεοπτικής ζώνης, με τον ένοικο του Λευκού Οίκου να απειλεί να ανακαλέσει τις άδειες τηλεοπτικών δικτύων αν δεν κινηθούν κατά των κωμικών εκπομπών αυτών.