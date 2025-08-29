Έξαλλη η Ραχήλ Μακρή: Έζησα το απόλυτο κοινωνικό δράμα, δεν έβρισκα κοπέλα να μου φτιάξει τα νύχια

Ένα ιδιαίτερο ξέσπασμα έκανε η πρώην βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του ΣΥΡΙΖΑ, Ραχήλ Μακρή, στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιγράφοντας ότι ζει «το απόλυτο κοινωνικό δράμα».

Συγκεκριμένα, η πολιτικός χαρακτήρισε «δράμα» το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να διαθέσιμο ραντεβού σε κοπέλα να της φτιάξει δύο σπασμένα νύχια.

Η ιδρύτρια του κινήματος «Μέτωπο Νίκης» μάλιστα δεν δίστασε να παραλληλίσει το «δράμα» που έζησε με τη λίστα αναμονής στο ΕΣΥ, ενώ σχολίασε καυστικά ότι σε περίπτωση που ήθελε ραντεβού με καρδιολόγο, θα έβρισκε ευκολότερα. «Η ομορφιά πλέον έγινε ταξική υπόθεση και για να φτιάξεις νύχι» σχολίασε.

Ολόκληρη η ανάρτησή της

«Σήμερα έζησα το απόλυτο κοινωνικό δράμα της σύγχρονης αστικής ζωής: να ψάχνεις μια κοπέλα να σου φτιάξει τα δύο σπασμένα σου νύχια και να νιώθεις πως διεκδικείς θέση στο δημόσιο.

Όλες κλεισμένες για εβδομάδες, λίστα αναμονής λες και είναι για αξονική στο ΕΣΥ. Κλάφτηκα, παρακάλεσα βρε κορίτσια δύο νύχια είναι ένα τέταρτο δουλειά. Τίποτα.

Η ίδια άκαρδη απάντηση: "Δεν έχουμε χρόνο". Έχω την εντύπωση πως αν ήθελα να κλείσω ραντεβού με καρδιοχειρουργό, θα έβρισκα ευκολότερα.

Η ομορφιά πλέον έγινε ταξική υπόθεση και για να φτιάξεις νύχι, ή θα 'χεις μπάρμπα στην αισθητική ή θα υπογράψεις συμβόλαιο ή θα είσαι η Τζωρτζίνα του Ρονάλντο.

Κι εγώ απλώς ήθελα να μην νιώθω σαν οικοδόμος κάθε φορά που κοιτάζω τα χέρια μου και βλάκας που με τόσα πτυχία στα ντουβάρια δουλεύω για τρεις κι εξήντα και με τον κύριο πρωθυπουργό να νομοθετεί ύπουλα για να βρει τρόπο πώς θα μας απολύσει με το στρίβειν δια των πειθαρχικών».