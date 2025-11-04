Έξαλλη η Γούπι Γκόλντμπεργκ σκίζει σημείωμα με αναφορά στον Τραμπ σε εκπομπή - «Αυτό είναι γελοίο»

Ξέσπασε η Αμερικανίδα ηθοποιός Γούπι Γκόλντμπεργκ στον αέρα της εκπομπής «The View» τη Δευτέρα 03/11 όταν της έδωσαν ένα σημείωμα με αναφορά στον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, η συμπαρουσιάστριά της Σάννι Χόστιν, της ζήτησε να διευκρινίσει μια δήλωση που έκανε νωρίτερα στην εκπομπή σχετικά με τη χρήση αυτόματου στυλό από τον Τραμπ.

Η Χόστιν σημείωσε ότι ο Τραμπ είχε δώσει χάρη στον Changpeng «CZ» Zhao, τον καταδικασμένο ιδρυτή της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, και αναφέρθηκε στις παρατηρήσεις του προέδρου κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή «60 minutes», κατά την οποία είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για την απονομή χάριτος ή τον ίδιο τον Zhao.

«Η οικογένεια Τραμπ έχει κερδίσει περίπου 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει επωφεληθεί από αυτήν την κυβέρνηση και είπε ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν ήξερε σε ποιον έδινε χάρη χρησιμοποιώντας μια αυτόματη πένα. Πώς γίνεται να μην ξέρετε ποιος είναι αυτός ο τύπος;» είπε η Χόστιν.

Σε αυτό το σημείο παρενέβη η Γκόλντεμπργκ και αστειευόμενη σημείωσε «επειδή χρησιμοποίησε αυτόματη πένα».

Το «ραβασάκι» που έκανε έξαλλη την ηθοποιό

Ωστόσο, ενώ η εκπομπή κυλούσε, η Χόστιν έγραψε ένα σημείωσε μια κάρτα και την έδωσε στην Γκόλντμπεργκ καθώς μιλούσε.

«Τι στο καλό; Τι είναι αυτό;» είπε η Γκόλντμπεργκ εμφανώς σαστισμένη. «Δεν ξέρουμε αν ο Τραμπ χρησιμοποίησε αυτόματο στυλό για να δώσει χάρη, αυτό ήταν απλώς ένα αστείο!»

Τότε, η Γκόλντμπεργκ άρχισε να σκίζει το σημείωμα και αντέκρουσε την ανάγκη για διευκρίνιση. Η Χόστιν επανέλαβε τη διευκρίνιση και είπε ότι δεν γνώριζαν αν ο Τραμπ χρησιμοποίησε αυτόματο στυλό για την απονομή χάριτος.

«Λυπάμαι. Το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτή τη δουλειά τώρα είναι ότι κανείς δεν καταλαβαίνει τις λεπτομέρειες. Ξέρεις πότε ακούς ένα αστείο, πότε κάποιος κάνει πλάκα, πότε δεν λέει κάτι συγκεκριμένο. Ειδικά σε αυτή την εκπομπή. Είμαι πολύ συγκεκριμένη όταν επισημαίνω πράγματα. Όταν κάνω αστεία, ξέρεις πότε κάνω αστεία. Αυτό είναι γελοίο», ανέφερε εκνευρισμένη η Γκόλντμπεργκ.

Σε αυτό το σημείο ξέσπασαν χειροκροτήματα από την πλευρά του κοινού που παρακολουθούσε ζωντανά την εκπομπή στο πλατό καθώς η ηθοποιός συνέχιζε να κατακεραυνώνει την πολιτική του προέδρου για τη μετανάστευση.