Έξαλλοι οι νεοδημοκράτες με Σαμαρά: «Μεγάλο φάλτσο η δήλωση...»

Τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια.

Αλλά είμαι υποχρεωμένος, λόγω διαστροφής, να το μεταφέρω όπως μου το είπαν για τη δήλωση που έκανε χθες ο Αντώνης Σαμαράς με την οποία καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση εναντίον στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Έξαλλοι οι νεοδημοκράτες με τη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού ο οποίος... ξέχασε ότι επρόκειτο για στελέχη της ΝΔ και όχι απλά για «πολιτικά στελέχη».

«Μεγάλο το φάλτσο» έλεγαν με μια δόση πικρίας και απογοήτευσης.

Πόση σημασία έχει για την ουσία, δε ξέρω. Για τους τύπους όμως, το δίκιο είναι δικό τους.

Ορίστε η δήλωση Σαμαρά:

«Η επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον των τριών πολιτικών στελεχών είναι απολύτως καταδικαστέα. Το να θέτεις σε κίνδυνο την ζωή αθώων ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής, είναι αποτρόπαιο. Εκφράζω την ειλικρινή συμπαράστασή μου στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία. Ας γίνει επιτέλους αντιληπτό απ' όλους».