Έξαλλος Άριεν Ρόμπεν: «Αρπάχτηκε» με διαιτητή σε αγώνα του γιου του

Ο Άριεν Ρόμπεν σε μια στιγμή που δεν τον έχουμε ξανά δει, βγήκε «έξω φρενών» με απόφαση του διαιτητή σε αγώνα του γιου του.

Ο θρύλος της Μπάγερν Μονάχου βρέθηκε σε αγώνα U14 του ολλανδικού πρωταθλήματος, στο οποίο αγωνίζεται ο γιος του με τη φανέλα της Χρόνιγκεν.

Όμως, μια απόφαση του διαιτητή προκάλεσε τον εκνευρισμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, όταν ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Ουίλφρεντ Χένε παρενέβη για να ηρεμήσει τα πνεύματα, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής τον έσπρωξε και απάντησε: «Δεν χρειάζεται να ανακατευτείς!»