Την οργισμένη αντίδραση του Δημήτρη Αλεξάνδρου προκάλεσε μια ψεύτικη φωτογραφία που έκανε τον γύρο των social media και τον εμφάνιζε μαζί με τη Ρία Ελληνίδου σε μαιευτήριο, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι δυο τους έγιναν γονείς.

Έξαλλος ο Αλεξάνδρου με την ψεύτικη φωτογραφία της Ρίας Ελληνίδου στο μαιευτήριο: «Να ξεκινήσουν οι μηνύσεις;» pic.twitter.com/ZsQXXPf4zJ — Flash.gr (@flashgrofficial) November 20, 2026

Συγκεκριμένα, ανάρτηση στο Facebook παρουσίαζε την πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Το μοντέλο ήρθε αντιμέτωπο με το δημοσίευμα και δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων μέσω επεξεργασμένου φωτογραφικού υλικού με την χρήση ΑΙ.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου επέλεξε να απαντήσει δημόσια, αναδημοσιεύοντας την επίμαχη ανάρτηση στα Instagram stories του και γράφοντας με κεφαλαία τη λέξη «ΝΤΡΟΠΗ», ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.