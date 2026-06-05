Έξαλλος ο Έντι Ράμα με δημοσιογράφο του CNN: «Άσε με να τελειώσω, τι σου συμβαίνει;»

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Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στο CNN, όταν κλήθηκε να απαντήσει για τις μαζικές διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα Τίρανα κατά των επενδυτικών σχεδίων του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στο εσωτερικό της χώρας για το φιλόδοξο επενδυτικό project, με τον Αλβανό πρωθυπουργό να επιχειρεί να υποβαθμίσει το μέγεθος των αντιδράσεων και να αμφισβητεί τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή.

«Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη έγκριση»

Ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι δεν έχει δοθεί ακόμη επίσημη έγκριση για το έργο, τονίζοντας πως οι εικόνες και τα σενάρια που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν, κατά την άποψή του, προϊόν παραπληροφόρησης.

Ωστόσο, η ένταση ανέβηκε όταν η δημοσιογράφος επιχείρησε να τον διακόψει προκειμένου να υποβάλει διευκρινιστική ερώτηση.

Η λεκτική αντιπαράθεση με τη δημοσιογράφο

Ο Αλβανός πρωθυπουργός αντέδρασε σε υψηλούς τόνους, λέγοντας επανειλημμένα:

«Άσε με να τελειώσω, άσε με να τελειώσω, τι σου συμβαίνει;».

Η παρουσιάστρια διατήρησε την ψυχραιμία της και απάντησε: «Σας είπα, συνεχίστε», ωστόσο ο Ράμα επέμεινε στο ίδιο ύφος, επαναλαμβάνοντας ότι θέλει να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του.

Η αντιπαράθεση έκλεισε με την αιχμηρή απάντηση της δημοσιογράφου, η οποία του είπε: «Δεν χρειάζεται να είστε αγενής. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας, παρακαλώ».

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στα Τίρανα

Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις για το επίμαχο project συνεχίζονται στην Αλβανία, με χιλιάδες πολίτες να κατεβαίνουν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στους δρόμους των Τιράνων.

Αρκετοί διαδηλωτές κρατούσαν φουσκωτά φλαμίνγκο, συμβολίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που εκτιμούν ότι μπορεί να προκαλέσει η επένδυση, ενώ πληθαίνουν οι εκκλήσεις για την αναστολή του έργου.

🇦🇱 Albanian PM Edi Rama clashed with CNN reporter, calling reports about protests "fake news."



According to Rama the country is facing a "hybrid war" campaign.



Rama said no project currently exists in Zvernec and flamingos are not being killed.pic.twitter.com/0MuG5EmJnB — kos_data (@kos_data) June 4, 2026

«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να σταματήσει η επένδυση»

Ο Έντι Ράμα, ο οποίος έχει επανειλημμένα στηρίξει το συγκεκριμένο σχέδιο χαρακτηρίζοντάς το «ορόσημο» για τη μετάβαση της Αλβανίας σε έναν διεθνή προορισμό πολυτελών διακοπών, πρότεινε να συναντηθεί με τους διαδηλωτές σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αλλάξει στάση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν υπάρχει απολύτως καμία πιθανότητα να σταματήσει η επένδυση όσο βρίσκομαι εγώ εδώ».