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Ένα ασυνήθιστο – για τον ίδιο – περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με την Κολόμπους Κρου, καθώς ο Λιονέλ Μέσι πέταξε την μπάλα στο πρόσωπο αντιπάλου που τον εμπόδιζε να εκτελέσει πλάγιο άουτ.

Συγκεκριμένα, στο τέλος των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, ο Αργεντίνος σταρ επιχείρησε να εκτελέσει ένα πλάγιο άουτ, αλλά ο Γκονζάλο Τάπια βρισκόταν μπροστά του και προσπάθησε να εμποδίσει τις κινήσεις του, γεγονός που προκάλεσε τον εκνευρισμό του Μέσι.

Ωστόσο, για την ενέργεια αυτή δέχτηκε κίτρινη κάρτα και όχι κόκκινη διότι όπως κρίθηκε, η δύναμη δεν ήταν αρκετά βίαιη ώστε να πληροί τα κριτήρια για κόκκινη.

Για την ιστορία, η Ίντερ Μαϊάμι γνώρισε βαριά ήττα με 3-0.

Δείτε το βίντεο της επίμαχης φάσης: