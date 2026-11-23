Μία ακόμη βαριά ήττα στην Premier League γνώρισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς συνετρίβη με 4-0 από την Λίβερπουλ στο Anfield.

Αμέσως μετά την λήξη του παιχνιδιού, ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο, που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στον πάγκο των Κόκκινων Διάβολων, παραχώρησε δηλώσεις, στις οποίες τόνισε πως οι παίκτες του πρέπει να συνέλθουν άμεσα μετά από αυτό το αποτέλεσμα.

Μάλιστα, ο Αργεντίνος τεχνικός εκνευρίστηκε με την ερώτηση δημοσιογράφου, αναφορικά με τα 19 γκολ που έχει δεχθεί η ομάδα στη σεζόν, απαντώντας: «Ναι ναι, αλλά πείτε μου μόνο για το σημερινό ματς. Δεν ήμουν εδώ στο παρελθόν. Παίρνω την ευθύνη μόνο για σήμερα. Και σήμερα δεχθήκαμε τέσσερα γκολ με δέκα ανθρώπους. Παίξαμε για 80 λεπτά στο Άνφιλντ με παίκτη λιγότερο. Φυσικά, παίρνω την ευθύνη για αυτό, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε και δεν θέλω να μιλήσουμε για το τι συνέβαινε στο παρελθόν».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο Sky Sports:

«Δεν ήταν στο μυαλό μου να ξεκινήσω ξανά στην Premier League σε αυτή την κατάσταση. Το παιχνίδι άλλαξε εντελώς μετά από έξι λεπτά».

Τώρα, μπορούμε να μιλήσουμε και να εξηγήσουμε τα πάντα, αλλά η ζημιά έχει γίνει. Είναι τόσο οδυνηρό. Οι παίκτες είναι τόσο… που νιώθουν τον πόνο αυτής της κατάστασης. Τους είπα ότι πρέπει να είναι ήρεμοι.

Είναι μια εντελώς άδικη κατάσταση που συνέβη και πρέπει να αποδεχτούμε αυτή την πραγματικότητα. Πρέπει να αυξήσουμε τη συγκέντρωσή μας και να προσπαθήσουμε να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις στο γήπεδο και να είμαστε πολύ καλύτεροι. Πρέπει να είμαστε επικριτικοί με τον εαυτό μας, αλλά, ταυτόχρονα, υπήρξαν κάποιες καταστάσεις στο παιχνίδι για τις οποίες δεν ήμασταν ευχαριστημένοι.»

Για την αποβολή του Γιορό: «Σε κάθε περίπτωση, ξέρετε ότι το φάουλ του Γιόρο δεν ήταν σκόπιμο. Ήταν φυσιολογικό, όλοι όσοι έχουν παίξει ποδόσφαιρο μπορούν να το νιώσουν. Αν πας δύο λεπτά νωρίτερα και συγκρίνεις την ενέργεια, αυτό ήταν πέναλτι, έτσι δεν είναι; Αν σκοράρεις μετά από έξι λεπτά, μιλάμε με διαφορετικό τρόπο. Αλλά αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη, είμαι εδώ για να αναλάβω την ευθύνη και να συνεχίσω να πιέζω».