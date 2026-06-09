Έξαλλος ο Τραμπ με Νετανιάχου: «Καλύτερα να προσέξεις γιατί σύντομα μπορεί να βρεθείς μόνος σου»

Nα περιορίσει την κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν προσπάθησε χθες Δευτέρα (8/6) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς απειλούσαν να «τινάξουν στον αέρα» την εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Axios, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποκάλυψη του Ντόναλντ Τραμπ ότι προειδοποίησε προσωπικά τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το μήνυμα προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ήταν σαφές: Εάν το Ισραήλ αποφάσιζε να προχωρήσει σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης, θα υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο να βρεθεί χωρίς την πλήρη αμερικανική στήριξη.

«Του είπα, “Μπίμπι, καλύτερα να προσέξεις, γιατί πολύ σύντομα μπορεί να βρεθείς μόνος σου”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ακόμη, ισχυρίστηκε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τις νυχτερινές επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν και ότι κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους.

«Κατάφερα να μειώσω την κλίμακα της επίθεσης»

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακόμη ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τους το βράδυ της Κυριακής να μην απαντήσει το Ισραήλ στις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν.

Ο Τραμπ περιέγραψε τι συνέβη στη συνέχεια: «Αυτοί, οι Ισραηλινοί, μας έδωσαν μια ενημέρωση σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Ήταν ήδη καθ' οδόν προς το Ιράν. Κατάφερα να μειώσω την κλίμακα της επίθεσης».

Η συνομιλία έληξε χωρίς σαφές συμπέρασμα, αναφέρει το Channel 12. Αρκετοί από τους βοηθούς του Τραμπ που συμμετείχαν στη συνομιλία δήλωσαν στο ισραηλινό δίκτυο ότι τους δόθηκε η εντύπωση ότι ο Τραμπ κατάφερε να κερδίσει μερικές ακόμη ημέρες χωρίς ισραηλινά αντίποινα, προκειμένου να υποστηρίξει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για μια συμφωνία.

Η κίνηση αυτή του Τραμπ ερμηνεύεται ως ένδειξη της επιθυμίας της Ουάσιγκτον να αποφευχθεί μια νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να διατηρήσουν εύθραυστες ισορροπίες στην περιοχή και να αποτρέψουν έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο.

Οι αναφορές αυτές αναμένεται να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τη συζήτηση γύρω από τις σχέσεις Τραμπ–Νετανιάχου και τα όρια της αμερικανικής στήριξης προς το Ισραήλ σε περίπτωση νέας σύγκρουσης με το Ιράν.