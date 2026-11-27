Η ισχυρή κακοκαιρία θα συνεχιστεί το Σαββατοκύριακο και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, με βασικά χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, που θα αφήσουν τοπικά μεγάλα ύψη βροχής, τους πολύ θυελλώδεις βοριάδες από την Κυριακή που θα φτάνουν στο Αιγαίο και τα 9-10 μποφόρ, αλλά και τη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας από την Κυριακή, που θα φέρει πυκνές χιονοπτώσεις σε όλα τα ορεινά, αλλά και σε πόλεις της δυτικής Μακεδονίας.

Το Σάββατο θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο με τοπικά μεγάλα ύψη βροχής, ιδίως τις πρωινές ώρες. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο. Βροχές αναμένονται και στην υπόλοιπη χωρά εκτός από την Κρήτη ενώ μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες στο ανατολικό Αιγαίο, τη νοτιοανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες.

Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες 3-5, στο βόρειο όμως από το βραδύ θα στραφούν σε πολύ ισχυρούς βορειοανατολικούς μέχρι 7-8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 4-6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε ήπια επίπεδα και θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βορειά μέχρι τους 13-16, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 17-20οC. Από το βράδυ στη βόρεια Ελλάδα αναμένεται απότομη πτώση του υδραργύρου.

Μεγάλα ύψη βροχής στην Αττική

Στην Αττική το Σάββατο θα επικρατήσουν νεφώσεις και μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας. Από το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες τοπικού χαρακτήρα που θα γενικευτούν τη νύχτα, με πιθανότητα και για σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-19οC, με νοτιάδες 4-5 μποφόρ. Την Κυριακή θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές, με μεγάλη διάρκεια οπότε και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής (>50-80 τόνοι νερού) μέχρι και το απόγευμα, με σταδιακή εξασθένηση από το βράδυ. Παράλληλα, θα πνέουν πολύ ισχυροί βοριάδες από το βράδυ.

Στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο, θα εκδηλώνονται βροχές κατά διαστήματα, ενώ στη Χαλκιδική τα φαινόμενα θα είναι πιο ισχυρά και θα σημειωθούν και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9-13οC, με βοριάδες που σταδιακά θα ενισχυθούν και θα φτάνουν τα 4-6 μποφόρ. Την Κυριακή θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το βράδυ, με χιόνια στα ορεινά πάνω από τα 700 μέτρα υψόμετρο.

Την Κυριακή αναμένονται ισχυρές βροχές με τοπικά μεγάλα ύψη βροχής στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, ενώ το βράδυ θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Βροχές θα σημειωθούν και στην υπόλοιπη χώρα εκτός από το ανατολικό Αιγαίο με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας στην κεντρική και βόρεια χώρα και χιόνια στα ορεινά, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα χιονίσει και στα ημιορεινά (Φλώρινα, Πτολεμαΐδα) και πρόσκαιρα σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο νωρίς το πρωί στο βόρειο Έβρο. Τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική και νότια χώρα και θα είναι πιο έντονα στη βόρεια Κρήτη. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, ενώ στην Αττική θα χιονίσει στην Πάρνηθα, τον Κιθαιρώνα και στην κορυφή της Πεντέλης.