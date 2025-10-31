Εξάψαλμος από Αγιορείτες και μητροπολίτη Ιερισσού για το κλείσιμο ΕΛΤΑ σε Χαλκιδική και Άγιο Όρος
Διαμαρτυρία στην περιφέρεια για τα λουκέτα σε πάνω από 200 καταστήματα των ΕΛΤΑ. Ο Μητροπολίτης Ιερισσού απέστειλε επείγουσα έκκληση στον Πρωθυπουργό για την άμεση ανάκληση της απόφασης, ενώ αντιδρά και η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.
Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η αιφνιδιαστική απόφαση της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ ) να αναστείλει τη λειτουργία σε πάνω από 200 περιφερειακά καταστήματα σε όλη τη χώρα. Το «λουκέτο» αυτό πλήττει νευραλγικές περιοχές, με τον ξεσηκωμό να είναι ιδιαίτερα έντονος στη Χαλκιδική και το Άγιον Όρος.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, «μαύρη τρύπα» δημιουργείται στη βορειοανατολική Χαλκιδική, καθώς κλείνουν τα ταχυδρομικά καταστήματα της Αρναίας και του Πρακτορείου της Ιερισσού (Δήμου Αριστοτέλη).
Η παρέμβαση του Μητροπολίτη στον Πρωθυπουργό
Εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια και τον βαθύ προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας, ο Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, κ. Θεόκλητος, απηύθυνε επείγουσα έκκληση προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας την άμεση ανάκληση της απόφασης.
Στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Μητροπολίτης τονίζει πως η απόφαση των ΕΛΤΑ:
- Προστίθεται σε αλυσίδα υποβαθμίσεων: Το κλείσιμο έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα υποβαθμίσεων και κλεισίματος δημοσίων Υπηρεσιών στην περιοχή (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΚΑ, Εφορεία, Ειρηνοδικείο).
- Θέτει σε κίνδυνο τους πολίτες: Θέτει σε κίνδυνο την καθημερινότητα των πολιτών, ιδίως των ηλικιωμένων, και επιφέρει οικονομική επιδείνωση, επιδεινώνοντας το δημογραφικό ζήτημα της Επαρχίας.
- Προκαλεί αδιανόητη υποβάθμιση: Είναι ευτελιστικό το ενδεχόμενο η αλληλογραφία κρίσιμων φορέων, όπως η Ιερά Μητρόπολη και ο Δήμος Αριστοτέλη, να εξυπηρετείται πλέον στον μακρινό Πολύγυρο.
Λουκέτο και στο Άγιον Όρος
Την ίδια στιγμή, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους απέστειλε επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ σχετικά με την πρόθεση κατάργησης του Ταχυδρομικού Καταστήματος Δάφνης.
Στην επιστολή της, η Ιερά Κοινότητα εκφράζει τη λύπη της για την απόφαση και επισημαίνει την εξαίρετη σημασία και αναγκαιότητα του Ταχυδρομικού Καταστήματος για την εύρυθμη λειτουργία της Αθωνικής Πολιτείας.
Οι αντιδράσεις για τα λουκέτα των ΕΛΤΑ κλιμακώνονται σε όλη την ελληνική περιφέρεια, καθώς οι τοπικοί φορείς ζητούν την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για την ανάκληση του σχεδιασμού.
Η λίστα με τα καταστήματα που κλείνουν
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν στην Αττική είναι τα εξής: ΑΛΙΜΟΥ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2) (CARREFOUR), ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΓΕΡΑΚΑ, ΔΑΦΝΗΣ, ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18), ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49), ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13), ΜΑΝΔΡΑΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54), ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14), ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, ΧΟΛΑΡΓΟΥ.
Γενικά στη χώρα, τα καταστήματα που μπαίνει λουκέτο είναι τα παρακάτω:
- ΑΓΙΑΣ
- ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ.
- ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)
- ΑΓΙΑΣΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
- ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
- ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
- ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
- ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ
- ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
- ΑΚΡΑΤΑΣ – ΑΙΓΕΙΡΑΣ
- ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
- ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ
- ΑΛΙΜΟΥ
- ΑΜΑΡΙΟΥ
- ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR)
- ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
- ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
- ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
- ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
- ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
- ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
- ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ
- ΑΡΙΔΑΙΑΣ
- ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
- ΑΡΝΑΙΑΣ
- ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ
- ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
- ΑΡΧΑΝΩΝ
- ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
- ΑΣΤΡΟΥΣ
- ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
- ΑΦΑΝΤΟΥ
- ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ)
- ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
- ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
- ΒΙ.ΠΕ.Θ.
- ΒΟΝΙΤΣΑΣ
- ΒΟΥΛΑΣ
- ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
- ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
- ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
- ΒΡΥΣΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
- ΓΑΒΑΛΟΥΣ
- ΓΑΖΙΟΥ
- ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
- ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
- ΓΑΥΡΙΟΥ
- ΓΕΡΑΚΑ
- ΓΚΟΥΡΑΣ
- ΔΑΦΝΗΣ
- ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
- ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
- ΔΕΛΦΩΝ
- ΔΕΣΚΑΤΗΣ
- ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
- ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ.
- ΔΙΣΤΟΜΟΥ
- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
- ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
- ΕΛΟΥΝΤΑΣ
- ΕΡΕΣΟΥ
- ΕΡΕΤΡΙΑΣ
- ΕΥΛΑΛΟΥ
- ΕΦΥΡΑΣ
- ΖΑΓΟΡΑΣ
- ΖΙΤΣΑΣ
- ΘΕΡΜΟΥ
- ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)
- ΘΟΥΡΙΑΣ
- ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
- ΙΑΛΥΣΟΥ
- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
- ΙΕΡΙΣΣΟΥ
- ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2
- ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
- ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
- ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
- ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
- ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
- ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ
- ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
- ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ
- ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
- ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
- ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ
- ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ
- ΚΙΑΤΟΥ
- ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
- ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
- ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)
- ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
- ΚΡΗΝΙΔΩΝ
- ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
- ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)
- ΛΑΛΑ
- ΛΕΒΙΔΙΟΥ
- ΛΕΝΟΡΜΑΝ
- ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
- ΛΕΧΑΙΝΩΝ
- ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
- ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
- ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
- ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
- ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
- ΛΟΥΡΟΥ
- ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
- ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ
- ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
- ΜΑΛΙΩΝ
- ΜΑΝΔΡΑΣ
- ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
- ΜΑΡΑΘΩΝΑ
- ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ
- ΜΕΘΑΝΩΝ
- ΜΕΛΙΓΑΛΑ
- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
- ΜΕΤΣΟΒΟΥ
- ΜΗΘΥΜΝΑΣ
- ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)
- ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
- ΜΟΥΔΡΟΥ
- ΜΥΤΙΚΑ
- ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14)
- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
- ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
- ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
- ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
- ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
- ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
- ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
- ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
- ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
- ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
- ΝΙΚΑΙΑΣ
- ΝΙΚΗΤΗΣ
- ΝΥΔΡΙΟΥ
- ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ
- ΟΙΑΣ
- ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
- ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
- ΠΑΛΛΗΝΗΣ
- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17)
- ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
- ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
- ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
- ΠΑΤΡΑΣ 3
- ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
- ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
- ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
- ΠΛΑΤΑΝΙΑ
- ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
- ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
- ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
- ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
- ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
- ΠΥΛΑΙΑΣ
- ΠΥΛΗΣ
- ΡΑΧΩΝ
- ΡΟΔΟΥ 2
- ΣΕΡΒΙΩΝ
- ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
- ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
- ΣΚΑΛΑΣ
- ΣΚΥΔΡΑΣ
- ΣΟΥΔΑΣ
- ΣΟΥΦΛΙΟΥ
- ΣΟΦΑΔΩΝ
- ΣΟΦΙΚΟΥ
- ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
- ΣΤΥΛΙΔΑΣ
- ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
- ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
- ΤΖΑΒΡΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ)
- ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ
- ΤΥΡΝΑΒΟΥ
- ΤΥΧΕΡΟΥ
- ΦΙΛΙΑΤΩΝ
- ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
- ΦΙΛΟΤΙΟΥ (ΧΑΛΚΕΙΟΥ)
- ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ
- ΦΥΤΕΙΩΝ
- ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
- ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
- ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
- ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)
- ΧΟΛΑΡΓΟΥ
- ΨΑΧΝΩΝ