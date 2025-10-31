Εξάψαλμος από Αγιορείτες και μητροπολίτη Ιερισσού για το κλείσιμο ΕΛΤΑ σε Χαλκιδική και Άγιο Όρος

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η αιφνιδιαστική απόφαση της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ ) να αναστείλει τη λειτουργία σε πάνω από 200 περιφερειακά καταστήματα σε όλη τη χώρα. Το «λουκέτο» αυτό πλήττει νευραλγικές περιοχές, με τον ξεσηκωμό να είναι ιδιαίτερα έντονος στη Χαλκιδική και το Άγιον Όρος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, «μαύρη τρύπα» δημιουργείται στη βορειοανατολική Χαλκιδική, καθώς κλείνουν τα ταχυδρομικά καταστήματα της Αρναίας και του Πρακτορείου της Ιερισσού (Δήμου Αριστοτέλη).

Η παρέμβαση του Μητροπολίτη στον Πρωθυπουργό

Εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια και τον βαθύ προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας, ο Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, κ. Θεόκλητος, απηύθυνε επείγουσα έκκληση προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας την άμεση ανάκληση της απόφασης.

Στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Μητροπολίτης τονίζει πως η απόφαση των ΕΛΤΑ:

Προστίθεται σε αλυσίδα υποβαθμίσεων: Το κλείσιμο έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα υποβαθμίσεων και κλεισίματος δημοσίων Υπηρεσιών στην περιοχή (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΚΑ, Εφορεία, Ειρηνοδικείο).

Θέτει σε κίνδυνο την καθημερινότητα των πολιτών, ιδίως των , και επιφέρει οικονομική επιδείνωση, επιδεινώνοντας το δημογραφικό ζήτημα της Επαρχίας. Προκαλεί αδιανόητη υποβάθμιση: Είναι ευτελιστικό το ενδεχόμενο η αλληλογραφία κρίσιμων φορέων, όπως η Ιερά Μητρόπολη και ο Δήμος Αριστοτέλη, να εξυπηρετείται πλέον στον μακρινό Πολύγυρο.

Λουκέτο και στο Άγιον Όρος

Την ίδια στιγμή, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους απέστειλε επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ σχετικά με την πρόθεση κατάργησης του Ταχυδρομικού Καταστήματος Δάφνης.

Στην επιστολή της, η Ιερά Κοινότητα εκφράζει τη λύπη της για την απόφαση και επισημαίνει την εξαίρετη σημασία και αναγκαιότητα του Ταχυδρομικού Καταστήματος για την εύρυθμη λειτουργία της Αθωνικής Πολιτείας.

Οι αντιδράσεις για τα λουκέτα των ΕΛΤΑ κλιμακώνονται σε όλη την ελληνική περιφέρεια, καθώς οι τοπικοί φορείς ζητούν την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για την ανάκληση του σχεδιασμού.

Η λίστα με τα καταστήματα που κλείνουν

