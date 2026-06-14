Εξάρχεια: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη της δολοφονίας - Το σενάριο που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του άνδρα που άνοιξε πυρ το βράδυ του Σαββάτου 13 Ιουνίου 2026 στα Εξάρχεια, σκοτώνοντας έναν άνδρα περίπου 35 ετών στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη, κάτω από τον λόφο του Στρέφη.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά και πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, στα σκαλάκια της Καλλιδρομίου, με τον δράστη να διαφεύγει πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, με ένα από τα βασικά σενάρια που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών να συνδέει τη δολοφονία με υπόθεση ναρκωτικών ή προσωπικές διαφορές που φέρεται να είχαν προηγηθεί ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Ο καυγάς πριν από τη δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, θύμα και δράστης φέρονται να γνωρίζονταν μεταξύ τους και να κινούνταν συχνά στην περιοχή κάτω από τον λόφο του Στρέφη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι νωρίτερα το απόγευμα του Σαββάτου, περίπου στις 17:00, είχε προηγηθεί έντονος καυγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες. Η αντιπαράθεση, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ήταν ιδιαίτερα οξυμένη, χωρίς όμως κανείς να μπορεί να προβλέψει την τραγική κατάληξη που θα ακολουθούσε λίγες ώρες αργότερα.

Το βράδυ, λίγο πριν από τις 21:00, οι δύο άνδρες φέρονται να βρέθηκαν ξανά στο σημείο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κατέβαιναν από την περιοχή του λόφου του Στρέφη όταν ξέσπασε νέα ένταση. Τότε ο ένας από τους δύο έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τον άλλον.

Πέντε κάλυκες στο σημείο

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη, εντόπισαν τον άνδρα θανάσιμα τραυματισμένο. Το θύμα, περίπου 35 ετών και πιθανότατα αραβικής καταγωγής, έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Στο σημείο βρέθηκαν πέντε κάλυκες από εννιάρι πιστόλι, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλλιστική εξέταση. Από τα αποτελέσματα της εξέτασης οι αρχές θα επιχειρήσουν να διαπιστώσουν αν το όπλο έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλη εγκληματική ενέργεια.

Η περιοχή αποκλείστηκε από την αστυνομία, ενώ οι αστυνομικοί άρχισαν να συλλέγουν καταθέσεις από κατοίκους και περαστικούς που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο ή άκουσαν τους πυροβολισμούς.

Προς την οδό Μπενάκη διέφυγε ο δράστης

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο δράστης μετά τους πυροβολισμούς απομακρύνθηκε πεζός, με κατεύθυνση προς την οδό Μπενάκη. Οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και πολυκατοικιών, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής του.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επίσης οι σχέσεις που είχαν μεταξύ τους οι δύο άνδρες, το αν υπήρχε προηγούμενο επεισόδιο ή ανοιχτός λογαριασμός, αλλά και το κατά πόσο η δολοφονία σχετίζεται με υπόθεση ναρκωτικών.

Το γεγονός ότι η επίθεση έγινε σε δημόσιο χώρο, μπροστά σε ανθρώπους που βρίσκονταν στην περιοχή, δείχνει στις αρχές πως ο δράστης κινήθηκε αποφασισμένος και χωρίς να τον αποθαρρύνει η παρουσία μαρτύρων.

Στο μικροσκόπιο το παρελθόν θύματος και δράστη

Οι αστυνομικοί επιχειρούν πλέον να ταυτοποιήσουν πλήρως το θύμα και να σκιαγραφήσουν το προφίλ του δράστη. Παράλληλα, ελέγχουν αν οι δύο άνδρες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές και αν συνδέονταν με κυκλώματα ή μικρότερες ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γεγονός που δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η υπόθεση.