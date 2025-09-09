Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα Εξάρχεια Σύλληψη Αστυνομία ΣΥΡΙΖΑ

Εξάρχεια: Χειροπέδες στους γιους πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ - Κατείχαν πτυσσόμενα γκλοπ

Μετά τη σύλληψη τους οδηγήθηκαν στο ΤΔΕΕ Εξαρχείων και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τον νόμο περί όπλων.

Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)
Κώστας Παπαδόπουλος
Update: 11:52

Στη σύλληψη των δύο γιων, ηλικίας 26 και 30 ετών, πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησαν περί τις 18:50 το απόγευμα της Δευτέρας (8/9) αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στην περιοχή των Εξαρχείων.

Όλα ξεκίνησαν μετά από έναν τυπικό έλεγχο στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ισαύρων, όπου οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν να κατέχουν παρανόμως δύο πτυσσόμενα γκλοπ.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες επίσης είχαν πάνω τους και γάντια με κόκκαλο, ενώ τα γκλοπ βρέθηκαν κρυμμένα στα εσώρουχα τους.

Μετά τη σύλληψη τους οδηγήθηκαν στο ΤΔΕΕ Εξαρχείων και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τον νόμο περί όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν με την αυτόφωρη διαδικασία.

