Εξάρχου: Στόχος η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Credia Bank μέσω της αύξησης κεφαλαίου

Ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, αναφορικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Credia Bank, έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Η Thrivest Investment Holding δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά, μεταξύ άλλων, με την χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με σκοπό την άντληση νέων κεφαλαίων ποσού έως €300.000.000 συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων αποκλειστικά και μόνο διότι στην παρούσα στιγμή αυτό επιτάσσει το συμφέρον της Τράπεζας, παρότι αυτό συνεπάγεται απομείωση της θέσης της και βασιζόμενη στις διαβεβαιώσεις του Υπερταμείου ότι θα πράξει το ίδιο, ήτοι θα συναινέσει στην κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησής του κα κατ΄επέκταση στη μη άσκησή τους, και δε θα συμμετέχει στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.

»Η Thrivest αναγνωρίζει ότι με πολύ μεγάλες προσπάθειες η διοίκηση της Τράπεζας πέτυχε την εξυγίανσή της σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έθεσε την Τράπεζα σε σταθερή αναπτυξιακή πορεία και εξασφάλισε συμφωνίες που με την υλοποίηση τους θα επιτύχουν εντυπωσιακή αύξηση των μεγεθών της καθιστώντας της όχι μόνο μία πολύ σημαντική δύναμη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα αλλά και μία ελληνική τράπεζα με αξιόλογη διεθνή δραστηριότητα.

»Σημείο καμπής στην προσπάθεια αυτή, είναι η επιτυχής υλοποίηση της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η οποία πέρα από την άντληση των απαραίτητων κεφαλαίων έχει ένα διπλό στόχο.

Α) Να προσελκύσει κυρίως ξένους αλλά και εγχώριους επενδυτές ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το ιδιωτικό χαρακτήρα της Τράπεζας και

β) να ενισχύσει το free float της μετοχικής βάσης της.

»Μέσο για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι είναι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Με την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, και ιδίως των δύο βασικών μετόχων και του Υπερταμείου, και τη μη συμμετοχή τους στην επικείμενη αύξηση, θα επιτευχθεί η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Τράπεζας καθώς και η διεύρυνση της μετοχικής βάσης, κάτι που αποτελεί επιθυμία και των επενδυτών που αναμένεται να συμμετέχουν στην αύξηση».