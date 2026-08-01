Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων στην Πτολεμαΐδα - Εκμεταλλευόταν 57 αλλοδαπούς

Μία σοβαρή υπόθεση εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή και οικονομική εκμετάλλευση 57 αλλοδαπών εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στην Πτολεμαΐδα. Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο 51χρονοι αλλοδαποί, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη, ενώ ο δεύτερος αναζητείται.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σε βάρος των δύο 51χρονων σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για εμπορία ανθρώπων κατά συναυτουργία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι δραστηριοποιούνταν στην εμπορία 57 αλλοδαπών, με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση σε περιοχές της Εορδαίας και της Φλώρινας.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, εντοπίστηκαν 51 αλλοδαποί σε τρεις κατοικίες στην περιοχή της Εορδαίας, ενώ ακόμη έξι βρέθηκαν σε κατοικία στη Φλώρινα.

Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι οι 57 αλλοδαποί είχαν εισέλθει στην Ελλάδα το 2025 για εργασία και παρέδωσαν τα διαβατήριά τους στον 51χρονο που αναζητείται, προκειμένου να εκδοθεί η βίζα τους, έναντι χρηματικής αμοιβής, την οποία θα αποπλήρωναν σταδιακά.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο κατηγορούμενος τους υπέδειξε τους χώρους διαμονής τους και τους εξανάγκαζε να εργάζονται καθημερινά, παρακρατώντας κάθε μήνα μέρος του μισθού τους για την αποπληρωμή του «χρέους» τους.

Τι κατασχέθηκε - Συνεχίζονται οι έρευνες

Στην κατοχή του 51χρονου που συνελήφθη και φέρεται να είχε τον ρόλο του «επιστάτη», οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 4.360 ευρώ, έξι χειρόγραφες σημειώσεις, ένα μηχανογραφημένο έγγραφο δήλωσης χρέους και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου 51χρονου βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ