Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων – Διακίνηση 9 εκατ. ευρώ με εταιρείες «βιτρίνες»

Ένα οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων, το οποίο φέρεται να διοχέτευε συστηματικά παράνομα καύσιμα στην ελληνική αγορά μέσω εταιρειών «βιτρίνας» και εικονικών τιμολογίων, αποκάλυψε έρευνα των ελεγκτικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από πολύμηνη έρευνα που διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο. Οι ελεγκτές αξιοποίησαν στοιχεία και πληροφορίες από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ), τα οποία οδήγησαν σε στοχευμένο φορολογικό έλεγχο σε εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών.

Κατά τον έλεγχο αποκαλύφθηκε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών – βιτρινών, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη της παράνομης διακίνησης καυσίμων και την αποφυγή καταβολής φόρων και δασμών.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Η έρευνα αποκάλυψε έναν σύνθετο μηχανισμό εικονικών συναλλαγών που είχε στηθεί για να νομιμοποιείται η διακίνηση λαθραίων καυσίμων.



Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτικών αρχών, τρεις εταιρείες – βιτρίνες με έδρα την περιοχή του Ασπροπύργου εμφανίζονταν να εκδίδουν τιμολόγια πώλησης καυσίμων χωρίς να διαθέτουν τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά αγοράς.



Τα εικονικά αυτά τιμολόγια κατέληγαν σε δύο ακόμη εταιρείες του ίδιου κυκλώματος, επίσης εγκατεστημένες στον Ασπρόπυργο, οι οποίες φέρονται να λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι κρίκοι στην αλυσίδα διακίνησης.



Στη συνέχεια οι εταιρείες αυτές εξέδιδαν νέα τιμολόγια πώλησης προς επιχείρηση εμπορίας πετρελαιοειδών με έδρα τη Θεσσαλία, δημιουργώντας την εικόνα νόμιμων εμπορικών συναλλαγών.



Η συγκεκριμένη επιχείρηση φέρεται να προχωρούσε σε πώληση των καυσίμων με κανονικά φορολογικά παραστατικά, ενώ η παράδοση των προϊόντων γινόταν μέσω μεταφορικής εταιρείας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Παραδόσεις καυσίμων σε όλη τη χώρα

Τα καύσιμα που διακινούνταν μέσω του κυκλώματος κατέληγαν σε επιχειρήσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.



Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

η Αττική

η Θεσσαλία

τα Ιωάννινα

η Κρήτη

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις που προμηθεύονταν τα καύσιμα φαίνεται πως δεν γνώριζαν την παράνομη προέλευση των προϊόντων.



Τα καύσιμα παραδίδονταν με πλήρη φορολογικά παραστατικά, γεγονός που δημιουργούσε την εντύπωση μιας κανονικής και νόμιμης εμπορικής συναλλαγής.



Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, το προϊόν που διοχετευόταν στην αγορά είχε εισαχθεί στην αλυσίδα διακίνησης μέσω εικονικών συναλλαγών και αποτελούσε αντικείμενο λαθρεμπορίας.

Ζημιά εκατομμυρίων για το Δημόσιο

Από τη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι διακινήθηκαν καύσιμα συνολικής αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική αγορά.



Η πρακτική αυτή προκάλεσε σημαντική οικονομική ζημία στο Δημόσιο, καθώς αποφεύχθηκε η καταβολή δασμών και φόρων που υπολογίζονται σε περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ.



Για την υπόθεση έχουν ήδη παραπεμφθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα 14 φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατηγορούνται ως αυτουργοί και συνεργοί στο αδίκημα της λαθρεμπορίας καυσίμων.



Παράλληλα, έχει κινηθεί η διαδικασία δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με το συγκεκριμένο κύκλωμα.