«Exathlon»: Γνωρίστε τους 20 παίκτες που -εν μέσω καταιγίδων- θα τα δώσουν όλα για τη νίκη

Έχουν επιβιώσει ξανά κάτω από τον καυτό ήλιο και μέσα στις τροπικές καταιγίδες του Αγίου Δομινίκου. Παλιοί αντίπαλοι συναντιούνται σε νέο πεδίο μάχης. Η πρόκληση είναι μεγάλη, το «Exathlon» τους περιμένει. Ποιος θα... φάει ποιον;

Ο... κακός τους ο καιρός

Είκοσι αποφασισμένοι, μαχητικοί και σε εξαιρετική φυσική κατάσταση αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι και από την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 21.00 και κάθε βράδυ θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών του ΣΚΑΪ. Ο Γιώργος Καράβας θα δώσει το σύνθημα της έναρξης και οι αθλητές θα περάσουν στις εντυπωσιακές πίστες για να αναμετρηθούν με τους συναθλητές και -κυρίως- με τον εαυτό τους.

Μαχητικότητα, ομαδικότητα, δίψα για τη νίκη. Αυτά είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι τολμηροί αθλητές, που θα πατήσουν το πόδι τους στις απαιτητικές πίστες του «Exathlon». Βέβαια καλά όλα αυτά, όμως αυτή την εποχή στον Άγιο Δομίνικο ο καιρός δεν είναι αυτό που λες «γλυκό αποκαλόκαιρο», οπότε οι παίκτες εκτός από τις δυσκολίες κάθε πίστας θα έχουν να αντιμετωπίσουν και τον κακό τους τον καιρό με τις άφθονες καταιγίδες πάνω από το κεφάλι τους να δυσκολεύουν τα πράγματα!

Φτώχεια και καλοπέραση

Οι 20 παίκτες χωρίζονται σε δύο ομάδες, τη μπλε και την πορτοκαλί που περιλαμβάνει άντρες και γυναίκες, αγωνιστικά όμως τα αγόρια θα παίζουν με αγόρια και τα κορίτσια με κορίτσια! Το πρώτο αγώνισμα κάθε εβδομάδας είναι αυτό που θα κρίνει ποια ομάδα θα διαμένει στη χλιδάτη βίλα με την πισίνα, το γυμναστήριο και όλες τις ανέσεις και ποια θα μένει δίπλα της σε ένα απλό σπίτι με θέα προς τον… πλούτο!

Γιατί θα υπάρχει ένα παράθυρο από το οποίο οι χαμένοι θα μπορούν να δουν πώς περνούν οι κερδισμένοι... Να, λοιπόν το καλό στοιχείο του ριάλιτι, αφού είναι άλλο να φαντάζεσαι την καλοπέραση των δίπλα κι άλλο να τη βλέπεις φάτσα κάρτα. Ας γνωρίσουμε, ή καλύτερα ας θυμηθούμε τους παίκτες που γνωρίσαμε στα προηγούμενα «Survivor», που πλέον βαπτίζονται… αθλητές!

Οι παίκτες

Γιάννης Κέλι Αλκέο

Ο 32χρονος γυμναστής διαθέτει δυναμισμό και ταχύτητα. Έχει καταγωγή από την Αλβανία και στην Ελλάδα ήρθε όταν ήταν ενός έτους. Σπούδασε personal training και συνέχισε με σεμινάρια άρσης βαρών, ενόργανης και CrossFit. Συμμετέχει σε αγώνες CrossFit και παίζει ποδόσφαιρο. Η αγάπη του για τον αθλητισμό τον οδήγησε στο να φτιάξει το δικό του γυμναστήριο στον Βύρωνα. Παντρεύτηκε φέτος τον Αύγουστο και περιμένει το πρώτο του παιδί!



Γιώργος Γκιουλέκας

Τα βίντεο του 30χρονου επιχειρηματία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον έκαναν να ξεχωρίσει από νωρίς για το χιούμορ και την αμεσότητά του. Έχοντας ως θέμα τους κυρίως το ποδόσφαιρο, ο ίδιος εκφράζει την αγάπη του για το άθλημα μπαίνοντας και ως παίκτης στα γήπεδα. Γέννημα θρέμμα Θεσσαλονικιός έχει επιλέξει την πόλη που μεγάλωσε για να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση, ένα e-shop με αντρικό ρουχισμό. Η πιο έντονη εμπειρία που έχει ζήσει σε αυτό το πλαίσιο ήταν όταν ταξίδεψε σε ένα χωριό της Τανζανίας για να βοηθήσει στην ανοικοδόμησή του.

Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης

Ο 38χρονος παρουσιαστής κατάγεται από τη Λευκωσία και σπούδασε Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι γυμναστής και εκπαιδευτής καταδύσεων, ενώ έχει εργαστεί και ως μοντέλο. Εδώ και εννέα σεζόν έχει τη δική του ταξιδιωτική εκπομπή στην Κύπρο. Τις τελευταίες δύο σεζόν παρουσιάζει παράλληλα μία εκπομπή που αναλαμβάνει την ανακαίνιση σπιτιών συμπατριωτών του που βρίσκονται σε ανάγκη. Το ενδιαφέρον και η αγάπη του για τον συνάνθρωπο τον οδήγησαν στην απόφαση να ετοιμάσει ένα ίδρυμα το οποίο θα στηρίζει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης.

Τάκης Καραγκούνιας

Ο 52χρονος προπονητής Πυγμαχίας είναι από το Αίγιο και το βροντοφωνάζει όποτε μπορεί. Αυτό και την ηλικία του! Παραδέχεται πως μπορεί να γίνει οξύθυμος όμως «λιώνει» κάθε φορά που προφέρει το όνομα της κόρης του. Είναι σκληραγωγημένος καθώς υπηρέτησε στα ΟΥΚ του Πολεμικού Ναυτικού και μετά την αποστρατεία του, ξεκίνησε να εργάζεται ως μισθοφόρος σε εμπορικά πλοία, προσπαθώντας να αποτρέψει τις επιθέσεις πειρατών. Έχει διακριθεί στην πυγμαχία κερδίζοντας επτά πρωταθλήματα ενώ έχει εργαστεί και ως διαιτητής σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Διατηρεί τη δική του αίθουσα πυγμαχίας και tae kwon do στο Αίγιο.

Γιώργος Κόρομι

Ο 38χρονος επιχειρηματίας είναι ήπιων τόνων, επιλέγει να είναι χαμογελαστός και να δείχνει τον δυναμισμό του στους στίβους μάχης και στο ψάρεμα! Κατάγεται από την Ουγγαρία αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα. Η ενασχόληση του με το μόντελινγκ τον έχει φέρει πολλές φορές στην πασαρέλα μεγάλων Ελλήνων σχεδιαστών. Σπούδασε γραφιστική και 3D Animation όμως επαγγελματικά δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει ως αθλητής σε αγώνες τριάθλου σε διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πριν από τρεις μήνες απέκτησε με τη σύντροφό του μία κόρη.

Φάνης Μπολέτσης

Ο 29χρονος Business Development Manager γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και όταν ενηλικιώθηκε έφυγε για το Λονδίνο όπου σπούδασε Οικονομικά συνεχίζοντας με μεταπτυχιακό στο Management Finance στο φημισμένο UCL. Εργάζεται ως Business Development Manager στις επιχειρήσεις που διατηρεί η οικογένειά του. Μετά τη συμμετοχή του στο «Survivor» άνοιξε γήπεδα πάντελ στον Χολαργό, αλλά και μία εταιρία που ασχολείται με τη διοργάνωση event ηλεκτρονικής - house μουσικής.

Ντάνιελ Νούρκα

Ο 28χρονος ηθοποιός κατάγεται από την Αλβανία αλλά μεγάλωσε στο Κιάτο Κορινθίας. Ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με το ποδόσφαιρο όμως στην πορεία τον κέρδισε η Υποκριτική. Όταν ήταν 21 ετών γράφτηκε σε δραματική σχολή και έκανε το ντεμπούτο του σε επιτυχημένη σειρά της τηλεόρασης. Μετά τη νίκη του στο «Survivor» συνέχισε την καριέρα του συμμετέχοντας στην ταινία του Αλέξανδρου Ρήγα «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή». Ασχολείται παράλληλα με το μόντελινγκ ενώ πλέον δραστηριοποιείται και στο χώρο της εστίασης.

Γιώργος Πιλίδης

Ο 25χρονος αθλητής MMA είναι πρωταθλητής της ελεύθερης πάλης και κάτοχος 8 μεταλλίων σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Παίδων. Αναδείχθηκε Παγκόσμιος πρωταθλητής το 2021, ενώ συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Πλέον έχει κάνει τη μετάβασή του στο ΜΜΑ κερδίζοντας αρκετούς αγώνες. Είναι παντρεμένος και έχει ένα παιδί.

Άρης Σοϊλέδης

Ο 34χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της Α’ Εθνικής κατάγεται από τη Θήβα και είχε αγωνιστεί στη θέση του αριστερού πλάγιου αμυντικού φορώντας διαδοχικά τη φανέλα του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, αλλά και της Στεάουα Βουκουρεστίου. Ολοκληρώνοντας την καριέρα του στο ποδόσφαιρο έστρεψε το ενδιαφέρον του στο πάντελ, αλλά και το ψάρεμα.

Στάθης Σχίζας

Ο 33χρονος επιχειρηματίας γεννήθηκε στην Αθήνα και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο. Μεγαλώνοντας έπαιξε σε ομάδες Β’ Εθνικής ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Στην πορεία τον κέρδισε το kick boxing, στο οποίο έχει διακριθεί σε εγχώριους αγώνες. Έχει μία κόρη 11 ετών. Επαγγελματικά ασχολείται με την οικογενειακή επιχείρηση κοσμημάτων ενώ διατηρεί το δικό του club στο Κολωνάκι. Τον Ιούνιο μαζί με συνεργάτη του, συγκέντρωσαν ένα σεβαστό ποσό το οποίο δώρισαν σε σωματείο για παιδιά με καρκίνο.

Στέλλα Ανδρεάδου

Η 34χρονη γυμνάστρια και επιχειρηματίας κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Φυσική Αγωγή και δίδαξε στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Ήταν αρχηγός της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ για δέκα χρόνια, ενώ κατέχει και δίπλωμα διαιτησίας ποδοσφαίρου. Έχει εργαστεί ως αθλητική συντάκτρια σε γνωστή αθλητική εφημερίδα ενώ διατηρεί τη δική της επιχείρηση στο χώρο της εστίασης.

Στεφανία Γκλάρα

Η 24χρονη κατάγεται από την Καλαμπάκα και είναι πρωταθλήτρια του καράτε και καθηγήτρια πολεμικών τεχνών. Έχει συμμετάσχει σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κερδίζοντας πολλές διακρίσεις. Έχει μαύρη ζώνη και τέσσερα νταν. Προπονεί αθλητές μαζί με τον δάσκαλο της στα Τρίκαλα.

Μαίη Εμμανουηλίδου

Η 27χρονη Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Κωπηλασίας γεννήθηκε στην Καστοριά και από μικρή ηλικία ξεχώρισε στην κωπηλασία κατακτώντας χρυσά μετάλλια, στο παγκόσμιο και το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ως μέλος της Εθνικής Ελλάδος έχει συμμετάσχει σε 8 παγκόσμια πρωταθλήματα. Παράλληλα, έχει διακριθεί σε αγώνες δρόμου και ορεινού τρεξίματος. Είναι πτυχιούχος προπονήτρια κωπηλασίας και διατηρεί το δικό της τμήμα Παράκτιας Κωπηλασίας Ενηλίκων σε Ναυτικό Όμιλο της Αττικής.

Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα

Η 35χρονη Personal Coach γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά από Έλληνες γονείς. Σπούδασε Αγροτική Οικονομία στη Θράκη και έκανε μεταπτυχιακό στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασχολήθηκε με τον αθλητισμό ξεκινώντας από την κολύμβηση όμως σύντομα πέρασε στο στίβο, στα 400 μέτρα. Ένας τραυματισμός της άλλαξε πορεία και έφερε στη ζωή της το Pilates, με το οποίο πλέον ασχολείται επαγγελματικά σε δικό της χώρο.

Δώρα Νικολή

Η 48χρονη καθηγήτρια αγγλικών γεννήθηκε στην Αυστραλία, αλλά μετακόμισε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, όταν ήταν επτά ετών. Εργάζεται ως καθηγήτρια αγγλικών, ενώ παράλληλα διατηρεί το δικό της κατάστημα ειδών βάπτισης και γάμου. Λατρεύει τον αθλητισμό για αυτό και εξακολουθεί να παίζει μπάσκετ σε τοπικές ομάδες. Είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Βίκυ Πετεινάρη

Το 21 ετών μοντέλο έχει μεγάλη αγάπη στον αθλητισμό και έχει κερδίσει πολλές διακρίσεις στον στίβο, ενώ έχει ασχοληθεί και με το βόλεϊ. Κατάγεται από την Καλαμάτα και έχει τρεις αδελφές. Σπούδασε Αισθητική και παράλληλα δραστηριοποιείται επαγγελματικά και ως μοντέλο. Το 2024 στέφθηκε νικήτρια στα καλλιστεία «Σταρ Ελληνική Ομορφιά».

Μαίρη Πετεινάρη

Η 21χρονη αθλήτρια βόλεϊ και μοντέλο γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Το 2024 κατέκτησε τον τίτλο «Miss Top Model.gr» στα Ελληνικά Καλλιστεία. Έχει σπουδάσει Αισθητική.

Εύη Σαλταφερίδου

Η 35χρονη Fitness Coach κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, η οποία αποτελεί μέχρι και σήμερα τη βάση της. Από μικρό παιδί ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και έτσι αποφάσισε να κάνει επάγγελμα τη μεγάλη της αγάπη. Ένα από τα αγαπημένα της χόμπι, είναι η πεζοπορία.

Ιωάννα Τζαβέλα

Η 26χρονη καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έχει κατακτήσει Πανελλήνια Πρωταθλήματα στα 400μ., 600μ. και 800μ. μετ’ εμποδίων. Η καταγωγή της είναι από το Σχηματάρι Βοιωτίας και σπούδασε στην Γυμναστική Ακαδημία. Έχει εμβαθύνει τις σπουδές της στο clinical pilates το οποίο ενδείκνυται ιδιαίτερα για αποκατάσταση τραυμάτων.

Σταυρούλα Χρυσαειδή

Η 28χρονη Interior Designer γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με την ενόργανη γυμναστική, ωστόσο στην πορεία την κέρδισε ο στίβος. Έχει κερδίσει διακρίσεις σε πανελλήνια πρωταθλήματα στα 3 χλμ. μετ’ εμποδίων, πλέον όμως έχει αποσυρθεί από τον πρωταθλητισμό. Σπούδασε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Ε.Κ.Π.Α. αλλά και interior designer.