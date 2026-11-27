Από τα 8 της χρόνια φέρεται να ξεκίνησε ο εφιάλτης που βίωνε η ανήλικη στο Παναιτώλιο Αγρινίου, την οποία οι γονείς του φέρονται να εξέδιδαν σε ηλικιωμένους άνδρες.

Η σοκαριστική υπόθεση ξεδιπλώθηκε χθες, με την ίδια την ανήλικη να ζητά να «την πάρουν από αυτό το σπίτι». Σύμφωνα με την καταγγελία της 15χρονης σήμερα κοπέλας, η μητέρα της φέρεται να την προωθούσε σε άνδρες της περιοχής από μικρότερη ηλικία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 15 άτομα.

Η εγκληματική δράση των γονέων της ανήλικης, αποκαλύφθηκε μετά τη σύλληψή τους για υπόθεση ναρκωτικών πριν λίγες ημέρες. Κατά την εξέλιξη της προανάκρισης προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν την Αστυνομία να διερευνήσει τις συνθήκες διαβίωσης της 15χρονης, για να βγει στην επιφάνεια, στη συνέχεια, η πολύχρονη σεξουαλική εκμετάλλευση που βίωνε το κορίτσι.

Ο «μεταφορέας» και τα 10 ευρώ

Σύμφωνα με όσα φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα, οι γονείς της 15χρονης φέρονται να μετέφεραν την κόρη τους σε διάφορους άνδρες, κυρίως ηλικιωμένους, προκειμένου αυτοί να ασελγούν στο ανήλικο κορίτσι. Οι «πελάτες» φέρονται να πλήρωναν 10 έως 15 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων οι δύο γονείς, ενώ οι υπόλοιποι έξι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Μάλιστα, ένας από τους συλληφθέντες φαίνεται πως εκτελούσε χρέη «μεταφορέα», ήταν το πρόσωπο εκείνο που παρέδιδε την ανήλικη στους άνδρες για να την κακοποιήσουν σεξουαλικά.

Η «άκαρπη» καταγγελία του 2020

Σε μία πολύ σοβαρή αναφορά προέβη ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος υποστήριξε ότι η 15χρονη είχε καταγγείλει ήδη από το 2020 ότι οι γονείς της την κακοποιούσαν σωματικά. Όπως ανέφερε, τότε είχαν διαπιστωθεί εκχυμώσεις στην πλάτη της, χωρίς, σύμφωνα με τον ίδιο, να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης τις προηγούμενες ημέρες, η ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου φέρεται να ζήτησε από τους γιατρούς να την απομακρύνουν από το οικογενειακό περιβάλλον της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πάρτε με από αυτό το σπίτι».

Κάτοικοι του χωριού, το οποίο βρίσκεται κοντά στη λίμνη Τριχωνίδα, μίλησαν στο MEGA, περιγράφοντας ένα παιδί που μεγάλωνε ουσιαστικά μόνο του, σε δύσκολες οικογενειακές συνθήκες.

Όπως ανέφερε μία κάτοικος της περιοχής, η 15χρονη κυκλοφορούσε συχνά μόνη με το ποδήλατό της, ενώ η εμφάνιση και η συμπεριφορά της, προκαλούσαν την εντύπωση ότι δεν βρισκόταν σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η 15χρονη εξετάστηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την εξέταση δεν προέκυψαν ευρήματα βιασμού ή ολοκληρωμένης σεξουαλικής πράξης, με την υπόθεση να αφορά καταγγελλόμενες ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο βαθμός εμπλοκής των προσώπων που έχουν ταυτοποιηθεί και να αναδειχθούν όλες οι πτυχές της δυσώδους υπόθεσης. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.