Εξελίξεις ανάμεσα σε Ιφαντίνο και Μέσι, ο Αργεντινός μετά τον τελικό τον έβγαλε από τους ακόλουθους

Μετά τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, που η Αργεντινή ηττήθηκε από την Ισπανία στη παράταση, ένα «ψεγάδι» ανάμεσα στη σχέση Λιονέλ Μέσι και Ιφαντίνο ήρθε να «ταράξει τα νερά».

Ως γνωστόν ο παίκτης και ο πρόεδρος της FIFA, έχουν μία αρκετά καλή σχέση με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας να έχει εκφράσει το πόσο σεβασμό τρέφει για αυτόν τον αθλητή. Όμως ο «μάγος» της Αργεντινής μετά το παιχνίδι με τους Ισπανούς, τον έβγαλε από ακόλουθό του στα social media και προκάλεσε αντιδράσεις και ερωτήματα.

🚨 Lionel Messi has UNFOLLOWED FIFA President, Gianni Infantino, after Argentina lost to Spain in the World Cup final.



Break ups really do hurt the most. 💔 pic.twitter.com/XLLZHTBsFZ — 𝐓𝐌 (@TouchmineX) July 21, 2026

Μπορεί να μην σημαίνει και κάτι και να μην έχει κάποια παράπονα ο «Λίο» με τον πρόεδρο της FIFA, όμως στους φίλους του ποδοσφαίρου κίνησε πολύ το ενδιαφέρον.