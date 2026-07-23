Εξελίξεις ανάμεσα σε Ιφαντίνο και Μέσι, ο Αργεντινός μετά τον τελικό τον έβγαλε από τους ακόλουθους
Ο Λιονέλ Μέσι έκανε unfollow τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ιφαντίνο στον λογαριασμό του στο Ίνσταγκραμ.
Μετά τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, που η Αργεντινή ηττήθηκε από την Ισπανία στη παράταση, ένα «ψεγάδι» ανάμεσα στη σχέση Λιονέλ Μέσι και Ιφαντίνο ήρθε να «ταράξει τα νερά».
Ως γνωστόν ο παίκτης και ο πρόεδρος της FIFA, έχουν μία αρκετά καλή σχέση με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας να έχει εκφράσει το πόσο σεβασμό τρέφει για αυτόν τον αθλητή. Όμως ο «μάγος» της Αργεντινής μετά το παιχνίδι με τους Ισπανούς, τον έβγαλε από ακόλουθό του στα social media και προκάλεσε αντιδράσεις και ερωτήματα.
Μπορεί να μην σημαίνει και κάτι και να μην έχει κάποια παράπονα ο «Λίο» με τον πρόεδρο της FIFA, όμως στους φίλους του ποδοσφαίρου κίνησε πολύ το ενδιαφέρον.