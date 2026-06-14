Εξελίξεις για το διπλό φονικό στο Αίγιο: Μάνα και γιος ήταν μαχαιρωμένοι στην καρδιά

Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα που αναγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση για τα θανατηφόρα χτυπήματα που δέχθηκαν η 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της, θύματα του διπλού φονικού στον Λόγγο Αιγίου.



Κατηγορούμενος για το διπλό έγκλημα είναι ο προφυλακισθείς 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.



Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα PatraPress.gr, οι μαχαιριές που δέχθηκαν τα θύματα εντοπίζονται στο ύψος της καρδιάς. Συγκεκριμένα, και στις δύο σορούς τα πλήγματα που κατάφερε ο δράστης εντοπίζονται στη θωρακική χώρα και συγκεκριμένα στο «μέσο και αριστερά, προς το μέρος της καρδιάς».

Ο δράστης κατακρεούργησε τη μητέρα

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας-νεκροτομής στη σορό της 54χρονης εντοπίστηκαν συνολικά 43 μαχαιριές. Υπενθυμίζεται ότι ο ιατροδικαστής, κατά την αρχική αυτοψία στον χώρο του εγκλήματος, είχε κάνει λόγο για 20 με 25 πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι) και για την ύπαρξη αμυντικών τραυμάτων. Το στοιχείο αυτό «μαρτυρούσε» από την πρώτη στιγμή πως η μητέρα πάλεψε και αντιστάθηκε στον δολοφόνο της.

GLOMEX, SOCIAL MEDIA

Αντίθετα, στο σώμα του 26χρονου γιου της διαπιστώθηκε τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο και πέντε μαχαιριές.

Νέος κύκλος καταθέσεων για το κίνητρο του εγκλήματος

Στο πλαίσιο των ερευνών των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του PatraPress.gr, ξεκινά νέος κύκλος καταθέσεων προκειμένου να προσδιοριστεί το ακριβές κίνητρο του στυγερού εγκλήματος, αλλά και τυχόν προπαρασκευαστικές ενέργειες του δράστη. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να κληθούν εκ νέου για κατάθεση συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων, καθώς και άτομα από το περιβάλλον τους.



Αστυνομικές πηγές αναφέρουν, πάντως, πως παρατηρούνται «δυσκολίες» στην προσπάθεια καταγραφής της πραγματικής σχέσης των θυμάτων με τον κατηγορούμενο. Άτομα που βρίσκονται στο στενό οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον κρατούν μια αντιφατική στάση: «Στις επίσημες καταθέσεις τους εμφανίζουν ένα αγαπημένο ζευγάρι που συμβίωνε αρμονικά, χωρίς προστριβές και προβλήματα. Ωστόσο, ανεπίσημα κάνουν λόγο για “προβληματική σχέση” το τελευταίο διάστημα. Κάποιοι άγνωστο γιατί αρνούνται να καταθέσουν επίσημα τα όσα γνωρίζουν».