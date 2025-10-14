Ραγδαίες εξελίξεις με τη Φοινικούντα: Παραδόθηκε ο συνεργός - Ποιοι είναι οι δολοφόνοι για την ΕΛΑΣ

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα καθώς το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) παραδόθηκε στις Αρχές ένας 22χρονος, ο οποίος υποστηρίζει ότι είναι ο συνεργός, που μετέφερε με το σκούτερ του τον εκτελεστή.

Ειδικότερα, ο νεαρός παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ μαζί με τον δικηγόρο του και παραδόθηκε στις Αρχές, υποστηρίζοντας πως είναι το άτομο που αναζητούσε η Αστυνομία ως συνεργό στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις «τρέχουν», με τις Αρχές να φαίνεται πως έχουν ξετυλίξει το κουβάρι της υπόθεσης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr αναμένονται να πραγματοποιηθούν τέσσερις συλλήψεις, ακόμη και εντός της ημέρας.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του 22χρονου στους αστυνομικούς, άλλο είναι το πρόσωπο που πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη, την ταυτότητα του οποίου φέρεται να γνωρίζει η ΕΛΑΣ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 17χρονος εγγονός της αδελφής του 68χρονου αλλά και ο 33χρονος ανιψιός του -ο οποίος ήταν παρών στη δολοφονία και ισχυρίστηκε πως ο δράστης πυροβόλησε μία φορά και εναντίον του- φέρονται μετά την τελευταία διαθήκη να αποφάσισαν εκδικητικά να σκοτώσουν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, θεωρώντας πως τους έχει αποκληρώσει. Πηγές από την ΕΛΑΣ αναφέρουν πως επίκεινται τις επόμενες ώρες να γίνουν μέχρι και τέσσερις συλλήψεις για την υπόθεση.