Εξελίξεις με τον Πάνο Ρούτσι - Πήγε για εξετάσεις στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας μεταφέρεται ο Πάνος Ρούτσι για ιατρικές εξετάσεις, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Παρασκευής (3/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, ο Πάνος Ρούτσι πήγε στο νοσοκομείο της Νίκαιας με ταξί, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, ενώ οι εξετάσεις που θα υποβληθεί είναι προγραμματισμένες από χθες.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στην 19η ημέρα της απεργίας πείνας που πραγματοποιεί, με αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του Ντένις, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών.

«Θα το πάω μέχρι τέλους»

«Θα το πάω μέχρι τέλους και το εννοώ», υπογράμμισε χθες, Πέμπτη, ο Πάνος Ρούτσι, επιμένοντας στο αίτημά του να γίνουν εκτός από εξετάσεις ταυτοποίησης και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του Ντένις, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών.

Μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού» στο OPEN, ο κ. Ρούτσι απάντησε σχετικά με τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να αρνείται την ιατροφαρμακευτική βοήθεια του ΕΚΑΒ. Διευκρίνισε ότι νωρίτερα τον είχε δει η γιατρός που πηγαίνει κάθε μέρα στο σημείο και δήλωσε ότι απλώς είπε στους ανθρώπους του ΕΚΑΒ ότι δεν χρειάζεται κάτι.

Όσον αφορά την εκταφή του γιου του ξεκαθάρισε ότι ζητά δικό του ιατροδικαστή. «Θέλω να πω ξανά ότι εμείς δεν θέλουμε να γίνει εκταφή μόνο για να γίνει τεστ DNA και θέλουμε δικό μας ιατροδικαστή».

Ερωτηθείς για την κατάσταση της υγείας του, απάντησε ότι «υπάρχουν ώρες της ημέρας που είμαι πολύ εξαντλημένος. Πια δεν αντέχω να κάθομαι όλη μέρα καθισμένος, πρέπει να ξαπλώσω το μεσημέρι. Είμαι καλά. Αντέχω, δεν σταματάω γιατί εγώ αυτό το χαρτί θα το πάρω οπωσδήποτε γιατί είναι δικαίωμά μου να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου και δεν μπορεί κανένας να μου το στερήσει αυτό. Αν είναι τόσο καθαροί ας μου δώσουν το χαρτί. Οπότε δεν θα φύγω από εδώ και όταν λέω μέχρι τέλους το εννοώ».

Ο κ. Ρούτσι θέλησε να μεταφέρει και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση: «Θέλω να ξαναπώ κάτι στην κυβέρνηση γιατί τώρα περιμένουν να βγει η ημερομηνία για να κάνουν την εκταφή. Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου, θέλω να πω στην κυβέρνηση να μην τολμήσουν να πάνε χωρίς τους γονείς και τον δικό μου ιατροδικαστή».