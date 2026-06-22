Εξελίξεις στην υπόθεση του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο - Τι λέει ιατροδικαστής

Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθη η μητέρα του 7 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών από το Σάββατο 20 Ιουνίου, με κάταγμα στον μηρό και εκδορές στο κεφάλι.

Το ιατρικό προσωπικό, αξιολογώντας τη φύση και την κλινική εικόνα των τραυματισμών, έκρινε ότι τα ευρήματα εγείρουν ενδείξεις κακοποίησης. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου, τα τραύματα δεν συνάδουν με την εκδοχή τυχαίου ατυχήματος που επικαλείται η μητέρα.



Η μητέρα υποστηρίζει ότι το βρέφος έπεσε από το κρεβάτι που το είχαν, ανάμεσα σε δύο μαξιλάρια, τη στιγμή που εκείνη έφυγε από τον χώρο για να πάει να φτιάξει γάλα για το άλλο τους παιδί.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η αστυνομία κάλεσε ιατροδικαστή, η οποία εξέτασε το βρέφος και απεφάνθη ότι δεν δείχνει να έχει υποστεί κακοποίηση. Δεν εντοπίστηκαν ίχνη παλαιάς κακοποίησης, ενώ δεν αποκλείεται το τραύμα στον μηρό να προκλήθηκε από πτώση. Η κατάσταση της υγείας του βρέφους παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό, ενώ η παραμονή του στο νοσοκομείο κρίνεται απαραίτητη για την παροχή της ενδεδειγμένης φροντίδας.