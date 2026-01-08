Εξελίξεις στο φονικό στην Πάτρα: Παραδόθηκε ο 26χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του Κώστα

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, παραδόθηκε στην αστυνομία ο 26χρονος Πατρινός που φέρεται ως ένας εκ των τριών βασικών δραστών της δολοφονίας.

Είναι αυτός που, όπως φαίνεται στο βίντεο, χτύπησε το θύμα κατά την έξοδο και του πατούσε στο κεφάλι ενώ βρισκόταν αναίσθητος στο έδαφος. Ο 26χρονος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα για υποθέσεις ναρκωτικών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και όσα προκύπτουν από το οπτικό υλικό, σύμφωνα με το pelop.gr, ο 26χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον άτυχο 30χρονο όταν το θύμα έβγαινε από το κατάστημα, καταφέρνοντάς του επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι ενώ εκείνος βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος και προσπαθούσε να προστατευτεί.

Η Εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε βάρος εννέα εμπλεκομένων, με τον 26χρονο να θεωρείται πρωταγωνιστής των θανατηφόρων χτυπημάτων. Οι Αρχές τον αναζητούσαν εντατικά, ενώ δύο αδέλφια και ένας νεαρός πυγμάχος, που είχαν παραδοθεί νωρίτερα, έλαβαν προθεσμία και απολογούνται ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αύριο Παρασκευή (9/1). Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι δεν εμπλέκονται στα θανατηφόρα πλήγματα, αναγνωρίζοντας μόνο συμμετοχή στον αρχικό καβγά.