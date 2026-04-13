Εξελίξεις στο Ιράν: Κατασχέθηκε η περιουσία της αρχηγού της εθνικής ομάδας γυναικών

Ανησυχητικές είναι οι εξελίξεις για την αρχηγό της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν, μετά την υπόθεση ασύλου που είχε απασχολήσει έντονα τη διεθνή κοινότητα. Η Ζάχρα Γκανμπάρι περιλαμβάνεται πλέον σε λίστα περίπου 400 ατόμων που χαρακτηρίζονται ως «υποστηρικτές του εχθρού» από την Ισλαμική Δημοκρατία, με συνέπεια την κατάσχεση της περιουσίας της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η λίστα αφορά κυρίως πρόσωπα από τον χώρο των ΜΜΕ, ωστόσο σε αυτή έχουν ενταχθεί και αθλητές, ηθοποιοί και επιχειρηματίες. Στην περίπτωση της Γκανμπάρι, η απόφαση φαίνεται να συνδέεται με τη στάση της εθνικής ομάδας, όταν οι παίκτριες δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο πριν από αγώνα του Κυπέλλου Εθνών Ασίας με τη Νότια Κορέα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη αναταραχή, με την Αυστραλία να προσφέρει άσυλο στην ομάδα, υπό τον φόβο πιθανών αντιποίνων σε περίπτωση επιστροφής στο Ιράν. Η αρχηγός και ακόμη έξι μέλη της αποστολής είχαν αρχικά αποδεχθεί την πρόταση μέσω ανθρωπιστικής βίζας.

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, οι ίδιες επέστρεψαν στη χώρα τους, με αναφορές να κάνουν λόγο για πιέσεις και απειλές προς τις οικογένειές τους.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των αρχών ότι δεν θα υπάρξουν κυρώσεις εις βάρος των παικτριών, η πραγματικότητα δείχνει διαφορετική εικόνα, καθώς έχουν ήδη προχωρήσει σε κατασχέσεις που περιλαμβάνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά και κινητή και ακίνητη περιουσία.