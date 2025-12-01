Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία» - Γουίτκοφ, Κούσνερ πάνε στη Μόσχα για κρίσιμες συνομιλίες

Σήμερα Δευτέρα (1/12) αναμένεται να μεταβούν στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, σε μια αποστολή που χαρακτηρίζεται από τον Λευκό Οίκο ως «καθοριστικής σημασίας» για την πορεία των διπλωματικών προσπαθειών στην Ουκρανία.

Η επίσκεψη έρχεται σε μια περίοδο εντατικών παρασκηνιακών διαβουλεύσεων ανάμεσα σε Ουάσιγκτον, Κίεβο και Μόσχα, με στόχο την αναζήτηση ενός πλαισίου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, ο Γουίτκοφ θα παρουσιάσει στη ρωσική ηγεσία τις βασικές πτυχές ενός αναθεωρημένου ειρηνευτικού σχεδίου, ενώ ο Κούσνερ φέρεται να έχει αναλάβει ρόλο συντονιστή στο επίπεδο των πολιτικών επαφών.

Η παρουσία του έχει προκαλέσει συζητήσεις στην Ουάσιγκτον, καθώς δεν κατέχει επίσημη κυβερνητική θέση, όμως θεωρείται ότι διατηρεί απευθείας γραμμή επικοινωνίας με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Συγκρατημένες προσδοκίες στη Μόσχα

Η Μόσχα έχει δώσει προκαταρκτικά τη συγκατάθεσή της για τη συνάντηση, αν και οι προσδοκίες παραμένουν συγκρατημένες. Διπλωματικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι οποιαδήποτε πρόοδος θα απαιτήσει σημαντικές υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές, σε μια στιγμή που η ένταση στο μέτωπο παραμένει υψηλή.

Η αποστολή της Δευτέρας αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο καθοριστικές φάσεις της αμερικανορωσικής διπλωματικής προσπάθειας των τελευταίων μηνών. Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν κατά πόσο υπάρχει πραγματικό περιθώριο για ουσιαστική διαπραγμάτευση.

Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία»

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι υπάρχουν «καλές πιθανότητες» για μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας που διεξήχθησαν νωρίτερα την Κυριακή στη Φλόριντα.

«Νομίζω ότι η Ρωσία θα ήθελε να τελειώσει αυτό, και νομίζω ότι η Ουκρανία, ξέρω ότι η Ουκρανία θα ήθελε να τελειώσει αυτό», δήλωσε από το προεδρικό αεροσκάφος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος πρόσφατα παρουσίασε ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θεωρείται από ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πολύ ευνοϊκό για τη Μόσχα.