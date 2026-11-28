Την πρόθεσή τους να εκχωρήσουν στο Ελληνικό Δημόσιο δεσμευμένα χρηματικά ποσά ύψους περίπου 2.000.000 ευρώ γνωστοποίησαν, μέσω των συνηγόρων υπεράσπισής τους, δύο εκ των κατηγορουμένων για την πολύκροτη υπόθεση των ενστόλων, λίγες ώρες πριν περάσουν το κατώφλι της ανακρίτριας.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου της υπεράσπισης, οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026. Ο ένας εξ αυτών αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του Δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στους τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών συμφερόντων των δύο εντολέων έχουν ήδη δεσμευτεί, με εντολή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα, χρηματικά ποσά της τάξεως των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Με δεδομένο ότι η φερόμενη ζημία που αποδίδεται στους συγκεκριμένους κατηγορούμενους σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται περίπου σε αυτό το ύψος, η υπεράσπιση δηλώνει πως κατά την αυριανή απολογητική διαδικασία θα προχωρήσουν στη νόμιμη εκχώρηση του συνόλου των δεσμευμένων ποσών υπέρ του Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 304 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά από τους συνηγόρους τους, με την κίνηση αυτή «εξουδετερώνεται πλήρως η φερόμενη κατά την κατηγορία ζημία του Ελληνικού Δημοσίου», γεγονός που αναμένεται να αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές κατά την κρίση τους για την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων μετά τις αυριανές απολογίες.