Εξερράγη πύραυλος της Blue Origin κατά τη δοκιμή - Τεράστια πύρινη σφαίρα πάνω από τη βάση

Τα σχέδια της NASA για κατασκευή σεληνιακής βάσης με σκοπό την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη μέσα στα επόμενα δύο χρόνια φαίνεται πως ίσως καθυστερήσουν λόγω έκρηξης που σημειώθηκε στον πύραυλο New Glenn της Blue Origin, της εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, κατά τη διάρκεια δοκιμής στη διαστημική βάση στη Φλόριντα.

Το σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση από τον αεροδιαστημικό οργανισμό ειδήσεων NSF με τους θεατές να βλέπουν μια τεράστια πύρινη σφαίρα να σχηματίζεται και να καταστρέφει την εξέδρα εκτόξευσης στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της προγραμματισμένης δοκιμής «στατικής πυροδότησης» (hot fire test).

Η λάμψη από την έκρηξη έγινε ορατή μέχρι το Φορτ Πιρς, περίπου 185 χιλιόμετρα νοτιότερα. Το ωστικό κύμα της έκρηξης έγινε αισθητό σε ολόκληρη τη λεγόμενη «Space Coast», ενώ κάτοικοι της Νότιας Καρολίνας ανέφεραν ότι είδαν έντονη λάμψη στον ουρανό. Κάτοικοι στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ και στην παραλία Κοκόα δήλωσαν ότι τα σπίτια τους σείστηκαν από την έκρηξη ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν γρήγορα με φωτογραφίες της τεράστιας φωτιάς.

Ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Blue Origin, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας είναι ασφαλείς, χαρακτηρίζοντας ωστόσο την ημέρα «πολύ δύσκολη».

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε την αιτία, όμως ήδη εργαζόμαστε για να τη εξακριβώσουμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο» έγραψε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι, η εταιρεία ανταγωνίζεται τη SpaceX του Έλον Μασκ για την ανάπτυξη του σεληνιακού οχήματος προσεδάφισης της αποστολής Artemis IV, η οποία έχει προγραμματιστεί για το 2028 και προβλέπει την πρώτη επανδρωμένη προσελήνωση μετά το 1972.

Αλλάζει το χρονοδιάγραμμα για τη NASA

Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, ανακοίνωσε μέσω X ότι θα πραγματοποιηθεί πλήρης αξιολόγηση του χρονοδιαγράμματος μετά την έκρηξη, την οποία η Blue Origin χαρακτήρισε «ανωμαλία». «Οι διαστημικές πτήσεις είναι απαιτητικές και η ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων εκτόξευσης βαρέων φορτίων είναι εξαιρετικά δύσκολη», έγραψε. «Θα συνεργαστούμε με τους εταίρους μας για να στηρίξουμε μια διεξοδική έρευνα σχετικά με το περιστατικό, να αξιολογήσουμε τις άμεσες επιπτώσεις στις αποστολές και να επιστρέψουμε στις εκτοξεύσεις το συντομότερο δυνατό».

Πρόσθεσε επίσης ότι η NASA θα ενημερώσει για τυχόν επιπτώσεις στα προγράμματα Artemis και Moon Base μόλις υπάρξουν νεότερα στοιχεία.

NASA is aware of the anomaly that occurred tonight at Launch Complex 36 involving Blue Origin’s New Glenn rocket at Cape Canaveral Space Force Station. ⁰⁰Spaceflight is unforgiving, and developing new heavy-lift launch capability is extraordinarily difficult. We will work with… — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) May 29, 2026

Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος από τοξικές αναθυμιάσεις ή άλλους πιθανούς κινδύνους. Ωστόσο, οι φλόγες συνέχιζαν να καίνε στην εξέδρα εκτόξευσης ακόμη και δύο ώρες μετά το περιστατικό.

Συνεχίζονται τα προβλήματα για τον Μπέζος

Η Blue Origin έχει αντιμετωπίσει σειρά προβλημάτων στην προσπάθειά της να ανταγωνιστεί τη SpaceX για συμβόλαια της NASA στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis. Ωφέλιμο φορτίο της τρίτης πτήσης του New Glenn βρέθηκε σε λανθασμένη τροχιά τον περασμένο μήνα, γεγονός που οδήγησε την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) να καθηλώσει προσωρινά τον πύραυλο.

Η στατική δοκιμή πυρός της Πέμπτης ήταν η πρώτη μετά την άδεια που έδωσε η FAA την προηγούμενη εβδομάδα για επανέναρξη των πτήσεων.

Τόσο η Blue Origin όσο και η SpaceX έχουν κατασκευάσει μεγάλες εγκαταστάσεις μέσα ή κοντά στο Διαστημικό Κέντρο του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ, προκειμένου να υποστηρίξουν επανδρωμένες και μη αποστολές σε συνεργασία με τη NASA.

