Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής για τα funds, με τα κομματικά επιτελεία να στέλνουν στον Νικήτα Κακλαμάνη τις λίστες με τους βουλευτές που θα μετέχουν στις εργασίες της.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης (26/11), η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας παρέδωσε τον σχετικό κατάλογο ο οποίος απαρτίζεται από τους παρακάτω 16 βουλευτές: Νότης Μηταράκης, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Λευτέρης Κτιστάκης, Ασημίνα Σκόνδρα, Φάνης Παππάς, Κώστας Κεφαλογιάννης, Γιάννης Οικονόμου, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, Θανάσης Παπαθανάσης, Γιώργος Βρεττάκος, Γιώργος Γιάννης, Μιχάλης Λιβανός, Σταύρος Παπασωτηρίου, Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, Αγγελική Δεληκάρη και Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα.

Ακόμη πάντως δεν έχει «κλειδώσει» το ποιος θα βρεθεί στο τιμόνι της εξεταστικής (έχει ακουστεί μεταξύ των συναδέλφων του ο Λευτέρης Κτιστάκης), ούτε και το ποιος θα αναλάβει χρέη εισηγητή της πλειοψηφίας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Μιλένα Αποστολάκη θα δώσουν το «παρών»

Όσο για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει αποστείλει τη σχετική λίστα στη γραμματεία του προέδρου, αναμένεται εκτός συγκλονιστικού απροόπτου να «κατεβάσει» ξανά στη μάχη τη Μιλένα Αποστολάκη, η οποία εξάλλου ήταν εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στις εξεταστικές του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών.

Το ΚΚΕ θα εκπροσωπηθεί από τους Νίκο Καραθανασόπουλο, Βασίλη Μεταξά και Μαρία Κομνηνάκα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ – με πρωτοβουλία του οποίου συγκροτήθηκε η εξεταστική – από τους Νίκο Παππά και Ζωή Αναστασοπούλου.

Από το στρατόπεδο της Ελληνικής Λύσης θα μετέχει στις εργασίες ο αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Βιλιάρδος, με αναπληρωτή του τον Στέλιο Φωτόπουλο, ενώ από εκείνο της Νίκης ο Ανδρέας Βορύλλας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου δε, σε ραδιοφωνική της συνέντευξη το πρωί της Πέμπτης (26/11), δήλωσε πως θα δώσει δυναμικό «παρών» στις εργασίες της επιτροπής.

Μένει να οριστεί η πρεμιέρα της εξεταστικής η οποία θα αφορά αποκλειστικώς την εκλογή του προεδρείου και αναμένεται να διεξαχθεί τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, σίγουρα πριν από την ολιγοήμερη ανάπαυλα λόγω εορτών. Ακολούθως, τα κόμματα θα καταρτίσουν τις λίστες των μαρτύρων που θα κληθούν.