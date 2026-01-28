Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Γιατί ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκαν να εξετάσουν μάρτυρα;

Αρνήθηκαν να εξετάσουν τον μάρτυρα Γιώργο Ανωμερίτη, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Γεωργίας την περίοδο ‘98 -’01, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Τα δυο κόμματα, όπως και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, κατήγγειλαν πως ο μόνος λόγος για τον οποίο o πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ εκλήθη στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η εξυπηρέτηση του «αφηγήματος» περί διαχρονικών ευθυνών.



«Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό της εξεταστικής επιτροπής και στην προσπάθεια ξεπλύματος όσων έχουν ρόλο στο σκάνδαλο», υποστήριξε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, αρνούμενη να υποβάλει ερωτήσεις στο μάρτυρα, όπως ακριβώς έπραξε στη συνέχεια και ο Κώστας Μπάρκας του ΣΥΡΙΖΑ.



Κατά την κατάθεσή του πάντως, ο Γιώργος Ανωμερίτης υποστήριξε πως «οι όποιες παραβατικότητες εκείνης της εποχής ήταν ατομικές, μικρές έως ασήμαντες». Σύμφωνα με το μάρτυρα, την περίοδο της θητείας του, δεν υπήρχε ενιαίο ψηφιακό σύστημα επιδοτήσεων, ωστόσο οι καταστάσεις με τους δικαιούχους τοιχοκολλούνταν στα καφενεία των χωριών, σχολιάζοντας πως «αυτός ο κοινωνικός έλεγχος ήταν που έσωζε τα πάντα».