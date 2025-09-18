Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πρώτη μάχη για τον κατάλογο των μαρτύρων - Να κληθεί ο Μητσοτάκης ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Η κατάρτιση της λίστας των μαρτύρων που θα κληθούν να καταθέσουν στην εξεταστική για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στο επίκεντρο της εν εξελίξει δεύτερης συνεδρίασης της επιτροπής το πρωί της Πέμπτης (18/9).

Ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης εισηγήθηκε η έρευνα να εκκινήσει από τη τωρινή περίοδο, πηγαίνοντας πίσω στο 1998 - πρόταση με την οποία συμφώνησε η αντιπολίτευση - ζητώντας την κλήση των αρμόδιων υπουργών και υφυπουρφών, των επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, των αγροτοσυνδικαλιστών, καθώς και των τεχνικών συμβούλων.

Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβερνώσα παράταξη προτείνει να κληθούν συνολικώς 74 μάρτυρες. Ανάμεσά τους οι νυν και πρώην ηγεσίες των αρμόδιων υπουργείων, δηλαδή οι Κώστας Τσιάρας, Λευτέρης Αυγενάκης, Γιώργος Τσακίρης, Γιώργος Γεωργαντάς, Σπήλιος Λιβανός, Μάκης Βορίδης, Σταύρος Αραχωβίτης, Ευάγγελος Αποστόλου, Δημήτρης Μελάς, Ιωάννης Γκόλιας, Πάνος Σκουρλέτης, Παναγιώτης Λαφαζάνης, Γιώργος Καρασμάνης, Αθανάσιος Τσαυτάρης, Ναπολέων Μαραβέγιας, Κώστας Σκανδαλίδης, Κατερίνα Μπατζελή, Σωτήρης Χατζηγάκης, Αλέξανδρος Κοντός, Σάββας Τσιτουρίδης, Νίκος Χατζημιχάλης, Ευάγγελος Αργύρης, Γιώργος Ανωμερίτης και Στέφανος Τζουμάκας.

Η πλειοψηφία προτείνει ακόμη την κλήση των γενικών γραμματέων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, των επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ - ανάμεσά τους οι Κυριάκος Μπαμπασίδης, Ευάγγελος Σημανδράκος, Γρηγόρης Βάρρας - του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, της Παρασκευής Τυχεροπούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Μανώλη Χνάρη και του Παύλου Σατολιά, προέδρου της Εθνικής Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η εκκίνηση της έρευνας από τη τρέχουσα περίοδο είναι αυτονόητη, πλην όμως, όπως σχολίασε η Μιλένα Αποστολάκη, πρέπει να αποφευχθούν τα πολιτικά παιχνίδια, οι αντιπερισπασμοί και οι τακτικισμοί.

Κατά την εισηγήτρια του κόμματος, μάρτυρες κλειδιά, όπως οι κύριοι Βάρρας και Σημανδράκος πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα, και όχι να προηγηθούν τα «λογύδρια» όπως σχολίασε, των εκάστοτε υπουργών.

Ποιους καλεί το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ ζητά την κλήση συνολικώς 91 μαρτύρων. Στην μακροσκελή λίστα συμπεριλαμβάνονται οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Μάκης Βορίδης, Λευτέρης Αυγενάκης, Γιώργος Μυλωνάκης, Γιώργος Γεωργαντάς, Σταύρος Παπασταύρου, Κώστας Τσιάρας και Χρήστος Μπουκώρος. Ακόμη, οι πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους ο Ευάγγελος Σημανδράκος και ο Γρηγόρης Βάρρας, η Διευθύντρια Ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου, οι αγροτοσυνδικαλιστές Γιώργος Ξυλούρης και Ανδρέας Στρατάκης - οι επονομαζόμενοι και «Φραπές» και «Χασάπης».

Ακόμη, ζητά να καταθέσει η πρώην πολιτεύτρια Πόπη Σεμερτζίδου.

Μέσα στους μάρτυρες του ΣΥΡΙΖΑ ο Μητσοτάκης

Εξηνταεννέα μάρτυρες καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανάμεσά τους ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι υπουργοί και βουλευτές Μάκης Βορίδης, Λευτέρης Αυγενάκης, Κυριάκος Πιερρακάκης, Γιώργος Γεραπετρίτης, Άκης Σκέρτσος, Χρήστος Μπουκώρος, Τάσος Χατζηβασιλείου, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Σταύρος Παπασταύρου, Μάξιμος Σενετακης και Γιώργος Μυλωνάκης, οι πρώην και νυν επικεφαλής και γενικοί γραμματείς του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και οι αγροτοσυνδικαλιστές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των τηλεφωνικών συνομιλιών που έπιασαν οι κοριοί της ΕΛΑΣ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως «ξέχασε» να συμπεριλάβει συγκεκριμένα πρόσωπα στην πρότασή του, γι’αυτό και καταθέτει συμπληρωματική λίστα μαρτύρων με τους Γιώργο Πιτσιλή, Γιάννη Μπρατάκο και Πόπη Σεμερτζίδου.